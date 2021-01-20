"Запахнет весной": синоптик спрогнозировала резкое потепление в Украине

11:43, 20 января 2021
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Синоптик Наталка Диденко сообщила, что в ближайшие дни в Украине должно существенно потеплеть из-за теплого атлантического воздуха, который надвигается на страну.

В Украине прогнозируют потепление / фото ua.depositphotos.com
В Украине прогнозируют потепление / фото ua.depositphotos.com

В Украине уже с сегодняшнего дня должно значительно потеплеть. 

В этом уверена синоптик Наталья Диденко.

"Резкое потепление уже вот-вот! Киевская прогностическая диаграмма говорит, что еще ночью 20 января может врезать до -15...-18 градусов, а уже днем 21 января появятся даже небольшие "плюсы"", - рассказала Диденко.

По словам синоптика, 20-22 января в Украине будет распоряжаться теплая атлантическая воздушная масса "со значительными скачками атмосферного давления и температуры воздуха".

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"Градусы подобреют, снег расквасится, на реках появятся проталины, водные потоки заполнят все дороги и тротуары, станет меньше шуб и станет больше легких пуховиков, словом, замаячит авитаминозом, веселыми лужами, на выходных станет больше народу на улицах и запахнет весной", - резюмировала синоптик.

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Автор: Екатерина Лиманская

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