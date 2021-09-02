Авиакомпания будет выполнять рейсы по маршруту Дюссельдорф - Киев - Дюссельдорф.

Немецкий лоукостер Eurowings, который входит в холдинг Lufthansa, начала полеты в Украину, в частности первый рейс вчера, 1 сентября, принял международный аэропорт "Борисполь".

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

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Отмечается, что компания начала выполнять рейсы из Дюссельдорфа (Германия) в Киев. Их частота составит 3 рейса в неделю - по понедельникам, средам и пятницам.

"В понедельник и среду борт отправляется из Дюссельдорфа в 11:30 и прибывает в Киев в 15:10, в пятницу вылетает в 06:50 и прибывает в Киев в 10:30. В обратном направлении борт вылетает по понедельникам и средам в 15:55 и прибывает в 17:40 в Дюссельдорф, в пятницу отправляется из Киева в 11:15 и прибывает к месту назначения в 13:00", - добавили в аэропорту.

Eurowings: что необходимо знать

Eurowings - немецкий лоукост перевозчик, дочернее подразделение авиационного холдинга Lufthansa Group. Eurowings является лидером рынка в аэропортах Дюссельдорфа, Гамбурга, Штутгарта и Кельна/Бонна и имеет флот около 100 самолетов. Eurowings считается крупнейшей туристической авиакомпанией в Германии.

Автор: Павел Степанец