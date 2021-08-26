Немецкий лоукостер Eurowings с 1 сентября 2021 года начнет выполнять полеты по маршруту Дюссельдорф – Киев.
Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта "Борисполь".
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Отмечается, что авиакомпания будет выполнять рейсы по направлению Дюссельдорф – Киев - Дюссельдорф трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.
Немецкий лоукостер осуществляет полеты на современных самолетах Airbus A319.
Eurowings является одним из дочерних подразделений авиационного холдинга Lufthansa Group.
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