Авиакомпания будет выполнять рейсы по направлению Дюссельдорф – Киев - Дюссельдорф трижды в неделю.

Немецкий лоукостер Eurowings с 1 сентября 2021 года начнет выполнять полеты по маршруту Дюссельдорф – Киев.

Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта "Борисполь".

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Отмечается, что авиакомпания будет выполнять рейсы по направлению Дюссельдорф – Киев - Дюссельдорф трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.

Немецкий лоукостер осуществляет полеты на современных самолетах Airbus A319.

Eurowings является одним из дочерних подразделений авиационного холдинга Lufthansa Group.

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Автор: Анна Бредихина