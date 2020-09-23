Удешевить стоимость авто поможет новая конструкция батарей и другие разработки.

Компания Tesla к 2023 году хочет выпустить бюджетный электрокар за $25 тыс. Стоимость авто хотят снизить за счет новых батарей.

Об этом гендиректор компании Илон Маск заявил на презентации для акционеров компании Battery Day, пишет BBC.

Мы всегда мечтали создать доступный электромобиль, — заявил Маск.

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Новая конструкция батарей и других разработок даст возможность удешевить стоимость авто. Новые батареи будут в пять раз более энергоемкими, в шесть раз более мощными и будут иметь на 16% больший запас хода. Их уже представили во время Battery Day. Отмечается, что сейчас батареи остаются самой дорогой частью таких машин.

Tesla планирует сделать новые аккумуляторы частью конструкции электрокара, снижая эффективный вес батареи.

Сейчас самым дешевым автомобилем марки Tesla является Model 3, которая стоит от $37 990.

Почему собственные батареи так важны для Tesla?

В первую очередь, они важны для долгосрочных производственных целей компании, а именно для Semi, Cybertruck и Roadster. Долговечные аккумуляторы смогут сделать мини-революцию в автомобильной и энергетической отраслях, поскольку сейчас у них есть значительный дефицит.

Старт производства нового Tesla Roadster, который был представлен еще в 2017 году, планируется на вторую половину 2021 года, а выход Cybertruck и Semi - в 2021-ом.

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Автор: Наталия Печиборщ