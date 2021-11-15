Разговоры о том, что ведущий железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn может стать управляющей компанией для "Укрзализныци", ведутся давно. Ещё в 2017 году, во времена премьерства Владимира Гройсмана, бывший тогда министром инфраструктуры Владимир Омелян заявлял о высокой заинтересованности в этом сотрудничестве.

Но какая-то конкретика появилась лишь после победы Владимира Зеленского на президентских выборах. При главе первого "зелёного" правительства Алексее Гончаруке, в январе 2020 года, Мининфраструктуры даже успело подписать с немецкой железнодорожной компанией меморандум о сотрудничестве.

Правда, Гончарук, похоже, тогда сам не понял, что было прописано в том документе. Он так и не смог дать чёткий ответ: будет ли передана "Укрзализныця" ("УЗ") в полное управление Deutsche Bahn или же речь идёт о предоставлении услуг консалтинга?

Эти только зарождавшиеся отношения двух крупнейших железнодорожных компаний Европы поставила на паузу пандемия коронавируса. А в апреле 2020 года тогдашний глава Мининфраструктуры Владислав Криклий заявил, что "УЗ" приостановила консультации с немцами. К идее сотрудничества обещали вернуться, когда финансовая ситуация в украинской компании улучшится.

Александр Кубраков заявил, что в 2022 году пассажирские перевозки "Укрзализныци" полностью перейдут в управление подразделения Deutsche Bahn

Многие уже подумали, что о приходе Deutsche Bahn в Украину можно уже забыть. Но в августе этого года, как гром среди ясного неба, появилась информация, что стороны заключили договор о консалтинге в сфере пассажирских перевозок. Этот договор подразумевает "налаживание планирования и развития пассажирских железнодорожных перевозок, оптимизацию закупок и обновление подвижного состава".

Дальше – ещё больше. На форуме "Большая стройка: новая железная дорога", который состоялся несколько дней назад, министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что в 2022 году пассажирские перевозки "Укрзализныци" полностью перейдут в управление подразделения Deutsche Bahn - DB Engineering&Consulting.

Каким же будет этот новый союз и насколько будет долговечным?

Взять хотя бы выступление на том же форуме исполнительного директора Deutsche Bahn Engineering & Consulting в Европе Винсента Ван Хаутена. Никакой конкретики он, правда, не рассказал, а спрятался за традиционными фразами о "прозрачности", "оптимизации работы", "росте качества услуг", "адекватном управлении", "операционной и финансовой эффективности".

Немецкие спецы должны подготовить предложения по реформированию пассажирского направления "Укрзализныци"

По словам исполнительного директора, целью сотрудничества компаний является создание и предоставление "УЗ" возможности "контролировать, предоставлять абсолютно обновлённые и качественные услуги, чтобы это было высокотехнично, высокоэффективно, чтобы управление стало как можно более прозрачным".

После выступления управленца об "успешном успехе" Deutsche Bahn, его подколол заместитель министра финансов Александр Кава, который в 2014-2015 года был заместителем министра инфраструктуры.

Представитель Кабмина спросил у европейского гостя: почему тот, рассказывая об эффективности работы Deutsche Bahn по обустройству Немецкой железной дороги, забывает упомянуть маленькую деталь. О том, что ежегодно федеральный и региональные немецкие бюджеты субсидируют это мероприятие на десятки миллиардов евро.

Господин Винсент лишь улыбнулся и сделал вид, что не слышал этого вопроса.

Немецкие спецы должны подготовить предложения по реформированию пассажирского направления "Укрзализныци" к концу текущего года.

Надеемся, что к тому времени появится какая конкретика: как проблемная "Укрзализныця" будет разворачиваться лицом к пассажирам и прощаться со своим ненавязчивым сервисом советского образца.

"УЗ" имеет богатый опыт работы руководителей иностранцев

Хотя все понимают, что сам по себе приход европейских консультантов или управленцев в такую сложную структуру, как "Укрзализныця", без налаживания эффективной борьбы с коррупцией, переобучения кадров и, что очень важно, - появления надежных источников финансирования, погоду не сделает.

Нужно вспомнить, что "УЗ" имеет богатый опыт работы руководителей иностранцев. В 2016-2017 годах компанию возглавлял экстравагантный польский рокер Войцех Бальчун, а 2020 году "Укрзализныцей" в статусе исполняющего обязанности руководил гражданин Сербии Желько Марчек.

Кроме того, более трёх лет наблюдательным советом компании руководил турецкий финансист Шевки Аджунер, с которым лишь недавно Кабмин не стал продлевать контракт.

И все эти замечательные господа, кроме своих космических зарплат, ничем особым не запомнились. А коррупция на "Укрзализныце" продолжала цвести буйным цветом, как и множились проблемы в системе железнодорожных перевозок в Украине.

Потому-то с приходом немцев кардинально может поменяться лишь то, что зарабатывать на вечном "реформировании" национальных железных дорог будут не поляки, турки или сербы, а улыбчивые и методичные бюргеры.

Кстати, нужно сказать ещё пару слов о прошедшем форуме. Видимо, в ближайшие два года команда президента Владимира Зеленского планирует изменить государственное финансирование по программе "Большая стройка", направив финансовые потоки с восстановления украинских автодорог на реконструкцию железнодорожной инфраструктуры.

Есть подозрения, что за немецкой "эффективностью" в украинских реалиях может скрываться скорое повышение цен на железнодорожные билеты

Именно потому это направление включили в президентскую программу. Планы вполне "наполеоновские", начиная от существенного обновления подвижного состава и заканчивая электрификацией 500 километров железнодорожных путей.

Понятно, что обеспечивать такой "золотой дождь" за счёт дырявого государственного бюджета не получится. Придётся брать кредиты у зарубежных партнеров, например, в Европейском инвестиционном банке, представитель которого на форуме намекнул о готовности "подставить плечо".

Понятно, что с хорошим, как для одной из беднейших стран Европы, финансированием можно обеспечить техническое обновление и какое-то повышение "эффективности" железнодорожной госкомпании. Только вот за кредиты придётся расплачиваться новым поколениям украинцев. И это при том, что ежегодно больше трети расходов госбюджета идёт на погашение и обслуживание долгов государства.

Есть также подозрения, что за немецкой "эффективностью" в украинских реалиях может скрываться скорое повышение цен на железнодорожные билеты, ликвидация неприбыльных направлений и части пригородного сообщения, сокращение персонала, урезание расходов на содержание "лишней" инфраструктуры.

Как бы там ни было, за доведение до европейского уровня национального железнодорожного хозяйства украинцам придется заплатить из собственных карманов. Будем внимательно следить: стоит ли эта овчинка выделки?

Дмитрий Шварц

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