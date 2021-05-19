Авиакомпании-должники с осени могут получить запрет на полеты в Европу.

Авиакомпании из Украины, которые задолжают государственному предприятию «Украэрорух» за аэронавигационное обслуживание, уже с осени могут получить запрет на полеты в Европу или столкнутся со сложностями при выполнении рейсов.

Об этом сообщает Avianews.com.

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Это произойдет после присоединения Украины к общей системе маршрутных сборов Евроконтроля.

«Это дает конкретные преимущества каждому участнику авиационного рынка. Для авиакомпаний — открытый и стандартизированный процесс формирования ставок, их ежегодная актуализация и удобная оплата счетов. «Украэроруху» — полное покрытие собственных расходов за счет ставок и гарантия их полной оплаты авиакомпаниями», — прокомментировал нововведения глава «Украэроруха» Андрей Ярмак.

Как будет работать новая система

По новой системе с 1 ноября 2021 года Центральное бюро маршрутных сборов Евроконтроля будет выставлять авиакомпаниям единый счет за весь рейс за пролет над несколькими странами, в том числе над Украиной. После этого организация распределит средства за оказанные услуги между разными провайдерами.

Если счет не оплатить, небо Европы окажется закрытым. Одновременно авиакомпании могут столкнуться с проблемами во время полетов в Турцию, поскольку страна также входит в Евроконтроль.

Таким образом, новая система оплаты позволит поднять финансовую дисциплину среди авиаперевозчиков. Оплачивать счета выборочно теперь не выйдет. Однако санкции могут применяться только за новые долги. Старые долги новая система не будет учитывать.

Центральное бюро маршрутных сборов Евроконтроля будет собирать плату только за аэронавигацию на маршруте. Плата за диспетчерское сопровождение в районе аэродрома в Украине по-прежнему будет находиться в зоне ответственности «Украэроруха».

«Украэрорух»

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины «Украэрорух» уполномочено государственным регулирующим органом гражданской авиации выполнять аэронавигационное обслуживание в воздушном пространстве Украины.

Европейская система авиасборов

24 ноября 2020 года Европейская организация по безопасности аэронавигации (Евроконтроль) одобрила техническую интеграцию Украины в Совместную систему маршрутных сборов.

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Автор: Елена Коваленко