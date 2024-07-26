Среди массовых брендов лучшие показатели у Mini, Kia и Ram. Mitsubishi оказался в хвосте рейтинга.

Американская маркетинговая J.D. Power опросила 99 144 владельцев новых авто и выяснила уровень удовлетворенности покупкой за первые 90 дней владения автомобилем по 1000-балльной шкале. Об этом сообщает официальный сайт компании.

В целом автомобилисты оказались довольны новыми машинами: общий уровень составил 847 баллов, что на 2 балла выше, чем в прошлом году. Если говорить об отдельных тенденциях, то владельцы авто все еще не очень довольны мультимедийными системы: здесь показатель составил лишь 805 баллов.

Владельцы электрокаров больше довольны своими авто, чем владельцы бензиновых автомобилей. Кроме того, премиальные бренды демонстрируют более высокие показатели, чем массовые.

Видео дня

Среди брендов массового рынка первое место занял MINI с результатом 858 баллов. На втором оказался Ram (854), на третьем – Kia (853). Mitsubishi, Jeep и Subaru оказались в нижней части рейтинга.

В премиальном сегменте лидерами оказались Porsche (891 балл), Jaguar (886) и Land Rover (882). В конце рейтинга находятся Volvo, Audi и Acura.

Какие автомобили выбирают украинцы

Ранее эксперты выяснили, что в июне автопарк нашей страны пополнили около 5,2 тыс новых легковых авто. В частном секторе предпочтение отдавали Toyota RAV 4, Honda M-NV и Renault Duster. Среди юридических лиц наибольшей популярностью пользовался Renault Duster.

Также сообщалось, что за первую половину года в Украине зарегистрировали более 21 тыс подержанных легковых авто из США. Наиболее популярной моделью в этом сегменте оказалась Tesla Model 3.

Вас также могут заинтересовать новости: