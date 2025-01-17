В течение 2024 года на европейских рынках продали 309 392 автомобилей Dacia Sandero.

По итогам прошлого года Dacia Sandero вернул себе титул самого продаваемого авто в Европе. Об этом пишет издание АutoExpress.

Ранее это звание принадлежало компактному электрическому кроссоверу Tesla Model Y. Отметим, что последний демонстрирует прекрасные показатели и на общемировом рынке. По состоянию на конец года модель занимала второе место по популярности, уступая лишь "классике" авторынка - Toyota Corolla.

Как сейчас сообщает АutoExpress, в течение 2024-го на рынках Европы продали 309 392 автомобиля Dacia Sandero. Это на 14,5% больше, если сравнивать с 2023 годом.

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Также за Sandero сохраняется звание самого продаваемого авто в Европе с точки зрения частных продаж, которое он удерживает с 2017-го. Всего в 2024-м Dacia продала 676 340 автомобилей - это почти на 3% больше, чем в позапрошлом году.

Dacia Sandero (модель также известна как Renault Sandero) является пятидверным хэтчбеком B класса, построенным на шасси Renault Logan. При этом формально авто не входит в знаменитое семейство.

В сентябре 2020 года было представлено третье поколение Sandero. Сама Dacia является румынским автомобильным производителем, который входит в Renault Group в качестве дочернего предприятия.

Украинский авторынок - что интересного

Отметим, что на украинском рынке огромной популярностью пользуется другая модель французского производителя - Renault Duster. В 2024-м этот компактный кроссовер стал наиболее популярным среди новых авто.

Стоит сказать, что второе и третье места среди самых популярных в Украине моделей также достались кроссоверам, а именно - моделям Toyota RAV4 и Mazda CX-5. Замкнула десятку лидеров Toyota Camry.

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