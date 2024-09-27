За месяц в Европе продали более 750 тысяч новых автомобилей.

На рынках Европы в августе было зарегистрировано 753 482 новых авто. Это означает снижение на 16% по сравнению с 899 881 единицей, зарегистрированной за август прошлого года. Такие данные приводит компания JATO Dynamics, которая проанализировала показатели 28 европейских рынков.

"Покупатели все еще борются с давлением перехода на электричество, а электромобили продолжают быть дороже, чем и без того дорогие автомобили с двигателями внутреннего сгорания", - говорит аналитик JATO Dynamics Фелипе Муньос.

Среди авто-брендов наибольшей популярностью пользовались Volkswagen, Toyota, Škoda, BMW и Mercedes.

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А вот самой популярной моделью стал хэтчбек Dacia Sandero - в течение месяца на рынках Европы было реализовано 15,6 тыс таких новых авто.

Топ-10 самых популярных моделей выглядит так:

Dacia Sandero - 15 653 единицы;

Tesla Model Y - 13 410;

Toyota Yaris Cross - 13 201;

Volkswagen T-Roc - 12 853;

Renault Clio - 12 180;

Dacia Duster - 11 655;

Peugeot 208 - 10 778;

Volkswagen Polo - 10 508;

Toyota Yaris - 10 294;

Kia Sportage - 10 153.

Самые популярные авто в Украине

Ранее стало известно, что в августе украинский автопарк пополнили более 8,1 тысячи новых легковых авто. Особой популярностью пользовались модели Renault и Toyota, в частности, Renault Duster и Toyota RAV4.

Если говорить конкретно о моделях с бензиновыми ДВС, то наиболее популярной оказалась Mazda CX-5. Также в тройке лидеров среди новых бензиновых авто оказались Kia Sportage и Škoda Octavia.

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