Dacia Sandero - самое популярное авто в Европе в августе / фото wikipedia.org

На рынках Европы в августе было зарегистрировано 753 482 новых авто. Это означает снижение на 16% по сравнению с 899 881 единицей, зарегистрированной за август прошлого года. Такие данные приводит компания JATO Dynamics, которая проанализировала показатели 28 европейских рынков.

"Покупатели все еще борются с давлением перехода на электричество, а электромобили продолжают быть дороже, чем и без того дорогие автомобили с двигателями внутреннего сгорания", - говорит аналитик JATO Dynamics Фелипе Муньос.

Среди авто-брендов наибольшей популярностью пользовались Volkswagen, Toyota, Škoda, BMW и Mercedes.

Видео дня

А вот самой популярной моделью стал хэтчбек Dacia Sandero - в течение месяца на рынках Европы было реализовано 15,6 тыс таких новых авто.

Топ-10 самых популярных моделей выглядит так:

  • Dacia Sandero - 15 653 единицы;
  • Tesla Model Y - 13 410;
  • Toyota Yaris Cross - 13 201;
  • Volkswagen T-Roc - 12 853;
  • Renault Clio - 12 180;
  • Dacia Duster - 11 655;
  • Peugeot 208 - 10 778;
  • Volkswagen Polo - 10 508;
  • Toyota Yaris - 10 294;
  • Kia Sportage - 10 153.

Самые популярные авто в Украине

Ранее стало известно, что в августе украинский автопарк пополнили более 8,1 тысячи новых легковых авто. Особой популярностью пользовались модели Renault и Toyota, в частности, Renault Duster и Toyota RAV4.

Если говорить конкретно о моделях с бензиновыми ДВС, то наиболее популярной оказалась Mazda CX-5. Также в тройке лидеров среди новых бензиновых авто оказались Kia Sportage и Škoda Octavia.

Вас также могут заинтересовать новости: