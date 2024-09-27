На рынках Европы в августе было зарегистрировано 753 482 новых авто. Это означает снижение на 16% по сравнению с 899 881 единицей, зарегистрированной за август прошлого года. Такие данные приводит компания JATO Dynamics, которая проанализировала показатели 28 европейских рынков.
"Покупатели все еще борются с давлением перехода на электричество, а электромобили продолжают быть дороже, чем и без того дорогие автомобили с двигателями внутреннего сгорания", - говорит аналитик JATO Dynamics Фелипе Муньос.
Среди авто-брендов наибольшей популярностью пользовались Volkswagen, Toyota, Škoda, BMW и Mercedes.
А вот самой популярной моделью стал хэтчбек Dacia Sandero - в течение месяца на рынках Европы было реализовано 15,6 тыс таких новых авто.
Топ-10 самых популярных моделей выглядит так:
- Dacia Sandero - 15 653 единицы;
- Tesla Model Y - 13 410;
- Toyota Yaris Cross - 13 201;
- Volkswagen T-Roc - 12 853;
- Renault Clio - 12 180;
- Dacia Duster - 11 655;
- Peugeot 208 - 10 778;
- Volkswagen Polo - 10 508;
- Toyota Yaris - 10 294;
- Kia Sportage - 10 153.
Самые популярные авто в Украине
Ранее стало известно, что в августе украинский автопарк пополнили более 8,1 тысячи новых легковых авто. Особой популярностью пользовались модели Renault и Toyota, в частности, Renault Duster и Toyota RAV4.
Если говорить конкретно о моделях с бензиновыми ДВС, то наиболее популярной оказалась Mazda CX-5. Также в тройке лидеров среди новых бензиновых авто оказались Kia Sportage и Škoda Octavia.