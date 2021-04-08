На трех КПП собралось 240 машин.

Сегодня утром, 8 апреля, на украинско-польской границе образовались очереди из автомобилей.

Об этом сообщило Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что на трех пунктах пропуска застряли 240 транспортных средств. На КПП "Рава-Русская" собралось 30 автомобилей, в "Шегинях" — 110, в "Краковец" — 100.

Кроме того, пробка из 15 автомобилей образовалась в пункте пропуска "Тиса" на границе Украины с Венгрией.

На границах с Беларусью и Словакией ситуация стабильная, сообщают пограничники.

Польша и обязательный карантин

Польша от 30 марта ввела обязательный карантин для лиц, прибывающих из-за Шенгенской зоны. Наличие отрицательного результата теста на коронавирус, сделанного в Украине, освобождает наших граждан от карантина. Освобождение от карантина также возможно в случае получения отрицательного результата теста, сделанного в Польше.

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Автор: Елена Коваленко