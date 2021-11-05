На развитие сети автомобильных дорог в 2022 году запланированы средства в объеме 124,1 млрд грн. По условиям обеспечения выборки кредитов международных финансовых организаций объем финансирования может быть увеличен.

Об этом сообщает Министерство финансов.

Сейчас в Украине продолжается реализация проектов с международными финансовыми организациями, в частности Европейским банком реконструкции и развития, Европейским инвестиционным банком и Всемирным банком.

"Продолжается масштабный ремонт дорог по всей Украине. 95% дорог находились в разрушенном состоянии и не ремонтировались 20-30 лет. За 3 последних года, впервые со времен Независимости Украины, в рамках программы Президента "Большая стройка" сделаны тысячи километров дорог. Они имеют гарантийный срок обслуживания и подрядчики обязаны исправлять недостатки за свой счет. Международные организации также предоставляют кредиты на реконструкцию дорог", - отметил Юрий Корявченков, народный депутат Верховной рады Украины IX созыва, глава подкомитета по вопросам автомобильных дорог и дорожного хозяйства.

Выделенные международными организациями средства в 2021 году, правительством используются на реконструкцию дороги М-05 Киев - Одесса (на участках дороги в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях), строительство северного объезда города Львов. А также реконструкцию к категории скоростного шоссе М-03 на участке Полтава - Валки (Харьковская область), капитальный ремонт скоростного шоссе М-01 на участке Киев - Копти (Черниговская обл.) а также ряд других проектов.

Автор: Иван Бойко