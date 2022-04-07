На трассе М-06 Киев-Чоп, которая была повреждена в результате российского ракетного удара, дорожники уже начали ямочный ремонт. Это позволит восстановить пропускную способность дороги в кратчайшие сроки.
О начале работ на трассе сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
"Работаем, чтобы вы поскорее смогли вернуться домой. Начался ямочный ремонт трассы Киев-Чоп, которая была повреждена в результате ракетного удара. Надеемся, вскоре проезд по ней будет восстановлен", – написал Тимошенко в Телеграмм и обнародовал видео работ по восстановлению дороги.
Вместе с тем, заместитель руководителя Офиса Президента призвал жителей Киева и области не спешить возвращаться в свои дома из-за продолжающейся опасности.
"Надо еще немного подождать!", – попросил он.
Напомним, ранее Кирилл Тимошенко сообщил о ходе восстановительных работ в населенных пунктах Киевщины недавно были освобождены от российских оккупантов.