10-километровый обход является частью трассы Н-16 Золотоноша – Черкассы – Смела – Умань.

В среду, 15 декабря, будет открыто движение по обходной дороге города Тальное Черкасской области. Объездная была капитально отремонтирована в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщила Facebook-страница Служба автодорог Черкасской области.

10-километровый обход является частью трассы Н-16 Золотоноша – Черкассы – Смела – Умань. Ее ремонтируют по маршрутным принципу - за два года "Большой стройки" было восстановлено 127,7 км

"Дорога Н-16 имеет исключительное значение для региона, ведь она сочетает область с востока на запад, проходит через города Золотоноша, Черкассы, Смела, Шпола, Звенигородка, Тальное и заканчивается в Умани", - отметили в облавтодоре.

Напомним, как ранее сообщалось, программой президента Владимира Зеленского "Большая стройка" за 2020-2021 годы было отремонтировано 13 тыс. км дорог. В планах программы - до конца 2024 года восстановить и построить 24 тыс. км автодорог по всей Украине.

Автор: Виктория Гордиенко