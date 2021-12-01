Участок трассы начали ремонтировать еще в 2018 году, однако мешало отсутствие целевого финансирования.

Программой президента Владимира Зеленского "Большая стройка" завершен ремонт 12-километрового маршрута до будущего пункта пропуска Нижанковичи – Мальховице.

Об этом сообщается на Facebook-странице Укравтодора.

Маршрут до пункта пропуска проходит по трассе Т-14-18 Нижанковичи – Самбор – Дрогобыч – Стрый, на участке от Дрогобыча до предела Самборского района, км 66+290 – км 78+591.

Этот участок трассы начали ремонтировать еще в 2018 году, однако из-за отсутствия целевого финансирования ремонтные работы были приостановлены.

В этом году работы были возобновлены. На дороге устроили трещино-прерывающийся слой асфальтобетонного дорожного покрытия и уложили слой щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. В пределах населенных пунктов подрядчик сделал тротуары и остановки общественного транспорта, нанес разметку и установил новые дорожные знаки.

"Кроме этого, проводим работы по капитальному ремонту на еще одном участке автомобильной дороги Т-14-18 Нижанковичи – Самбор – Дрогобыч - Стрый между населенными пунктами Самбор и Нижанковичи за средства польского кредита в рамках проекта "Развитие пограничной дорожной инфраструктуры на подходах к пунктам пропуска на украинско-польской границе", - добавили в Укравтодоре.

Как раньше сообщалось, в 2020 году "Большая стройка" отремонтировала 150 км дорог, ведущих к международным пунктам пропуска. За 2021-2022 года программа президента Владимира Зеленского обновит еще более 600 км таких дорог.

Автор: Иван Бойко