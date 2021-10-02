Один аэропорт планируют построить между Мариуполем и Бердянском, а второй - в районе Краматорска и Славянска.

Для возобновления авиасообщения на Донбассе построят два новых аэропорта, в районе каких именно городов – это окончательно утвердят на следующей неделе.

Об этом сегодня во время выездного совещания парламентской фракции "Слуга народа" в Трускавце сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, передает телеканал "Дом".

Министр напомнил, что до 2014 года на востоке Украины действовали три аэропорта - в Донецке, Мариуполе и Луганске.

По его словам, сейчас один аэропорт планируют построить между Мариуполем и Бердянском.

"Это примерно 30 км от Мариуполя и 20 км до Бердянска. Мы сейчас точку согласовываем с Генштабом Вооруженных сил Украины, последнее совещание у нас было на этой неделе", - сказал Кубраков.

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Второй аэропорт, отметил министр, будет в районе Краматорска и Славянска – возможно, даже в Святогорске.

"Есть предложение - Святогорск. Может быть там, если будет решен вопрос с религиозными общинами (со Святогорской лаврой – УНИАН)", - сказал он.

Кубраков добавил, что на следующей неделе состоится совещание, на котором окончательно определят места для строительства аэропортов.

"Если с местами определимся, то через два года мы их построим", - заверил министр.

Как сообщалось, ранее председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко заявлял, что для обеспечения эффективной логистики в Донецкой области необходимо построить два аэропорта - в Мариуполе и Краматорске.

Автор: Тамара Отовская