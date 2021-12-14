В частности, впервые за все годы независимости отремонтировали территориальную дорогу Днепр - Хуторское: более чем на 30 км автодороги появилось новое трехслойное асфальтобетонное покрытие, разметка и дорожные знаки.

В Днепропетровской области подводят итоги дорожных работ по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

За 2021 год удалось отремонтировать более 500 км дорог разных категорий, сообщает ДнипроОГА.

"Более чем пол тысячи километров автодорог Днепропетровщины в этом году отремонтированы. И это не только трассы государственного значения, но и местные и коммунальные дороги", - рассказал председатель ОГА Валентин Резниченко.

В частности, впервые за все годы независимости отремонтировали территориальную дорогу Днепр - Хуторское. На более 30 км автодороги появилось новое трехслойное асфальтобетонное покрытие, разметка и дорожные знаки.

"Всего в 2021 году в области обновили 9 дорог территориального значения. Среди них участок автодороги от границы города Каменское в направлении села Шульговка. А еще трасса Станция Верхнеднепровск – Верховцево – Божедаровка. Сейчас это современная дорога, толщиной 30 см", - отчитывается областная администрация.

Кроме того, по президентской программе в 2021 году на Днепропетровщине создали и отремонтировали более 430 км автодорог государственного значения. В том числе - важные трассы на Никополь и Павлоград.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что в рамках инициированной им программы "Большая стройка" в течение 2021 года в Украине восстановят 6,5 тысяч дорог.

Автор: Виктория Гордиенко