Работы на объекте ведутся в круглосуточном режиме, отметили дорожники.

На строительстве нового моста через реку Днестр возле Ямполя готовятся к масштабным работам, которые стартуют в начале весны с наступлением благоприятной погоды. В настоящее время все подготовительные работы завершены, сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Ямпольский мост является одним из флагманов программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Он станет альтернативой паромной переправе на пограничном переходе "Ямполь – Косеуц", и таким образом – главным объектом транспортного коридора Киев – Кишинев и самым коротким путем из центра Украины в Молдову.

"Работы на объекте ведутся в круглосуточном режиме. Уже пробурено и забетонировано 12 свай, которые станут фундаментом будущих опор моста (на одну опору требуется 15 свай). Бурение производится с помощью специализированного оборудования, которое может работать со сложными грунтами. Речь идет о двух новейших мощных буровых установках Bauer с глубиной бурения до 50 метров", – рассказывают дорожники.

Для удовлетворения потребностей строительства в качественном бетоне здесь запустили завод бетонных изделий, производственная мощность которого достигает 113 м³ в час. Он обеспечит бесперебойную работу на объекте в течение всего года.

"Рассчитываем, что в пиковый период на проекте будет задействовано около 500 работников и более 100 единиц спецтехники", – добавляют в ведомстве.

Для активного начала работ подрядная организация уже концентрирует на строительной площадке металлические конструкции и сопутствующие материалы. В настоящее время изготовлено более 2 500 тонн пролетных строений.

Построить мост протяженностью 1 409 км и высотой 50 м планируют за два года. Также предусмотрено строительство современного совместного пункта пропуска.

Напомним, ранее координатор программы "Большая стройка" и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил о плане в течение 2022 года обновить и построить 5,5 тыс. км дорог государственного значения и более 1,4 тыс. км автодорог местного значения.