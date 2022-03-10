Министерство специально выбирало маршруты, где высокое качество дорожного покрытия.

В связи с большими пробками на основных магистралях страны Министерство инфраструктуры рекомендует гражданам воспользоваться альтернативными маршрутами в направлении с востока на запад страны.

"Сейчас есть значительная проблема с проездом грузового транспорта гуманитарного назначения. Это та оперативная помощь, позволяющая поддерживать жизнедеятельность городов в наиболее пострадавших от войны с россией регионах. Чтобы не образовывать огромные пробки на дорогах и позволить грузовикам оперативно передвигаться по стране, для эвакуационных рейсов собственным автомобильным транспортом выбрали альтернативные маршруты проезда из столицы, Днепра, Полтавы и Николаева в западные регионы (и обратно)", - говорят в МИУ.

Министерство специально выбирало маршруты, где высокое качество дорожного покрытия; меньше блок-постов; меньше риска возникновения пробок из-за грузового транспорта.