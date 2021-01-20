По информации издания, стоимость стратапа оценена в $30 миллиардов.

Американская корпорация Microsoft Corp стала членом очередного раунда финансирования стартапа Cruise.

Об этом сообщает WSJ.com.

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Как пишет издание, стартап принадлежит General Motors Co. и занимается разработкой самоуправляемых автомобилей.

По информации издания, стоимость стартапа оценена в $30 млрд.

Cruise будет использовать "облачную" платформу Microsoft Azure, которая даст возможность управлять данными и навигацией беспилотных автомобилей, а также будет соединять их со службой поддержки Cruise.

Как отмечает The Verge, это первое партнерство Microsoft с компанией-разработчиком самоуправляемых авто.

История стартапа Cruise

GM сформировала подразделение Cruise на базе одноименной компании, купленной концерном в 2016 году за $1 млрд.

В 2018 году Cruise привлекла 2,25 миллиарда долларов инвестиций от SoftBank Vision Fund, который в обмен получит долю в размере 19,6%, а также заключила партнерство с Honda для создания принципиально нового беспилотного авто.

В 2019 года Cruise договорилась о дополнительных инвестициях в размере 1,15 миллиарда долларов от GM, SoftBank, Honda и T. Rowe Price Group, тогда ее оценка поднялась до 19 миллиардов долларов.

Изначально Cruise планировала запустить коммерческую службу беспилотных такси в 2019 году, но в итоге потерпела неудачу, и пока не объявляла новой даты запуска сервиса. В начале 2020 года Cruise представила первый автономный электрический шаттл Cruise Origin — без руля, педалей и водительского места.

Автомобили будущего

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Автор: Елена Коваленко