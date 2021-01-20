Американская корпорация Microsoft Corp стала членом очередного раунда финансирования стартапа Cruise.
Об этом сообщает WSJ.com.
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Как пишет издание, стартап принадлежит General Motors Co. и занимается разработкой самоуправляемых автомобилей.
По информации издания, стоимость стартапа оценена в $30 млрд.
Cruise будет использовать "облачную" платформу Microsoft Azure, которая даст возможность управлять данными и навигацией беспилотных автомобилей, а также будет соединять их со службой поддержки Cruise.
Как отмечает The Verge, это первое партнерство Microsoft с компанией-разработчиком самоуправляемых авто.
История стартапа Cruise
GM сформировала подразделение Cruise на базе одноименной компании, купленной концерном в 2016 году за $1 млрд.
В 2018 году Cruise привлекла 2,25 миллиарда долларов инвестиций от SoftBank Vision Fund, который в обмен получит долю в размере 19,6%, а также заключила партнерство с Honda для создания принципиально нового беспилотного авто.
В 2019 года Cruise договорилась о дополнительных инвестициях в размере 1,15 миллиарда долларов от GM, SoftBank, Honda и T. Rowe Price Group, тогда ее оценка поднялась до 19 миллиардов долларов.
Изначально Cruise планировала запустить коммерческую службу беспилотных такси в 2019 году, но в итоге потерпела неудачу, и пока не объявляла новой даты запуска сервиса. В начале 2020 года Cruise представила первый автономный электрический шаттл Cruise Origin — без руля, педалей и водительского места.
Автомобили будущего
- В январе 2019 года в США компания Boeing протестировала летающее такси. Самолет вертикально поднялся в воздух, завис и успешно приземлился.
- 7 марта 2019 года в Женеве показали летающий автомобиль.
- 16 мая 2019 года в Германии показали беспилотное летающее такси.
- В начале ноября 2020 года в Южной Корее протестировали беспилотное летающее такси.
- В ноябре 2020 года студенты Технологического университета Эйндховена в Нидерландах создали автомобиль из переработанных отходов.
- 7 декабря 2020 года американская компания Aptera Motors представила электромобиль с солнечной зарядкой.
- 22 декабря 2020 года появилась информация о том, что американская компания Apple рассчитывает представить собственный беспилотный автомобиль в 2024 году.
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