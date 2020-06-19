Мэр Одессы Труханов назвал новую эстакаду одним из самых масштабных проектов в Одессе за последние полвека (фото)

Нынешний, 2020-й, год запомнится одесситам как год окончания строительства велопешеходной эстакады. Это сооружение позволило соединить две части знаменитой Трассы здоровья в единый маршрут длиной 15 километров.

19 июня в Одессе торжественно открыли велопешеходную эстакаду на 10 станции Большого Фонтана. На открытии присутствовал мэр Одессы Геннадий Труханов, который поблагодарил всех причастных к созданию эстакады.

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Несмотря на кажущуюся легкость, построенная эстакада – это сложное инженерное и архитектурное сооружение, особенно учитывая специфику местности. Именно поэтому работы начались с проведения масштабных укрепительных и противооползневых работ. На протяжении двух лет строители днем и ночью возводили эту конструкцию.

«Все, что мы делаем – для Одессы и одесситов. Мы взялись за ту работу, которую не делали десятилетиями – благоустройство Трассы здоровья. Мы обустроили пешеходные дорожки, установили освещение, установили туалеты. С самого начала мы понимали, что строительство эстакады – очень амбициозный проект. Как минимум потому, что на средней террасе никогда не было велопешеходной зоны, выполненной в таком качестве. Но мы взялись за него и успешно реализовали», - сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

На время строительства городская власть не закрывала популярный пляж на 10-й станции Большого Фонтана: одесситам и гостям города был обеспечен беспрепятственный доступ к морю.

«Мы не останавливаемся на достигнутом, работы будут продолжены. Мы хотим, чтобы одесская Трасса здоровья стала местом объединения спортсменов со всей Украины», - подчеркнул Геннадий Труханов.

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