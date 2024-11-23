Польские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной: озвучены требования

Отмечается, что разрешения на въезд в Украину ожидают около 150 грузовиков.

Польские фермеры заблокировали пункта пропуска "Медика – Шегини" на польско-украинской границе. Акция протеста продлится 48 часов с возможным продлением.

"Сегодня (23 ноября, - УНИАН) около 10:00 польские митингующие приступили к блокированию пункта пропуска "Медика-Шегини". По предварительной информации, акция продлится 48 часов с возможным продлением", - говорится в сообщении ГПСУ.

При этом указано, что в настоящее время накопления грузовиков перед пунктом пропуска на выезд из Украины не наблюдается, а на въезд ожидают около 150 грузовиков.

Стоит отметить, что на въезд в Польшу не будут пропускать транспортные средства весом более 3,5 тонн, а на выезд будут пропускаться по одному грузовику в час. Ограничения не распространяются на легковые авто и автобусы.

В свою очередь издание RMF FM пишет, что акция фермеров началась в 8:00. Они блокируют дорогу, ведущую к пограничному переходу с Украиной. Водители, желающие пересечь границу, сталкиваются с серьезными трудностями.

По словам соорганизатора блокады, лидера "Обманутого села" Романа Кондрува, фермеры протестуют, потому что не выполнено требование сохранить уровень сельскохозяйственного налога в 2024 году на уровне 2023 года, а также из-за опасений по поводу подписания Европейским союзом соглашения о свободной торговле со странами МЕРКОСУР. По данным СМИ, в акции протеста принимают участие 30 человек.

Говоря о требованиях фермеров, пресс-секретарь Подкарпатского воеводства Бартош Губернат отметил, что в отношении сохранения суммы налога в этом году на уровне 2023 года готовится соответствующий законопроект.

Из-за нехватки средств в государственном бюджете проект был исключен из дальнейшей процедуры. Несмотря на это, фермеры, пострадавшие от неблагоприятной погоды, чей ущерб составил более 30% среднегодового урожая, могли обратиться в Агентство по реструктуризации и модернизации сельского хозяйства за помощью, которая эквивалентна сумме третьего и четвертого взноса сельскохозяйственного налога.

По словам Губерната, когда речь зашла о соглашении о свободной торговле ЕС со странами МЕРКОСУР, премьер-министр Дональд Туск и правительство "ясно дали понять, что это соглашение не будет подписано".

Фермеры заявили, что если соглашение не будет достигнуто, они намерены протестовать круглосуточно до конца года.

Блокирование границы с Польшей - последние новости

9 февраля польские фермеры начали акцию протеста на границе с Украиной и в течение длительного времени блокировали шесть направлений. Позже они три направления разблокировали - "Краковец", "Шегини" и "Устилуг", но заблокированы остались - "Ягодин", "Рава-Русская" и "Угринов".

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что из-за блокировки польскими протестующими границы бюджет Украины в марте недополучил 6,3 миллиарда гривен.

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