Информация о предстоящей блокаде появилась еще месяц назад.

Польские фермеры, которые приняли решение блокировать границу с Украиной, не выдвигают претензий к украинской продукции. При этом акция используется ими в качестве давления на власти Польши. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что ведомство работает с этим вопросом более 3 недель, поскольку эта информация от организации радикальных польских фермеров появилась почти месяц назад.

В течение этого времени министр агрополитики Виталий Коваль провел две встречи с польским коллегой Чеславом Секерским и обращался по этому вопросу в Еврокомиссию.

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"Польские фермеры не выдвигают никаких требований к украинским товарам, а используют границу, как инструмент влияния на свою власть", - рассказали в министерстве.

Блокада украинско-польской границы - последние новости

Как сообщал УНИАН, 23 ноября польские фермеры заблокировали пункт пропуска "Медика-Шегини" на границе с Украиной. По данным Государственной пограничной службы Украины, акция продлится 48 часов с возможным продлением.

На въезд в Польшу не будут пропускать транспортные средства весом более 3,5 тонны, а на выезд будут пропускать по одному грузовику в час. Ограничения не распространяются на легковые авто и автобусы.

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