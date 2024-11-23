Такие действия "играют на руку тем, кто стремится посеять раздор между украинцами и поляками".

Блокирование украинской границы польскими фермерами "из-за требований, которые не имеют никакого отношения к Украине", выглядит "как особенно болезненный парадокс" в День памяти жертв голодоморов. Об этом говорится в комментарии Посольства Украины в Республике Польша в связи с блокадой украинско-польской границы на пограничном пункте пропуска Шегини-Медика.

По словам дипломатов, такие действия не только вредят экономическим интересам обеих стран, но и "играют на руку тем, кто стремится посеять раздор между украинцами и поляками".

"Сейчас крайне важно, чтобы наши соседи в Польше, которые хорошо понимают бремя исторических травм, проявили солидарность и совместно искали решения, которые удовлетворят интересы обеих сторон, не обесценивая память о трагедиях прошлого", - говорится в комментарии.

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В посольстве также подчеркнули, что Украина, которая когда-то "пережила эту ужасную трагедию", и которая сегодня страдает от "кровавой агрессии Российской Федерации, вынуждена также бороться за сохранение своих путей солидарности к нашим западным партнерам".

Блокада украинско-польской границы - последние новости

Как сообщал УНИАН, 23 ноября польские фермеры заблокировали пункт пропуска "Медика-Шегини" на границе с Украиной. По данным Государственной пограничной службы Украины, акция продлится 48 часов с возможным продлением.

На въезд в Польшу не будут пропускать транспортные средства весом более 3,5 тонны, а на выезд будут пропускать по одному грузовику в час. Ограничения не распространяются на легковые авто и автобусы.

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