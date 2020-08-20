МАУ за полгода сократила пассажиропоток в 4 раза

В МАУ подвели итоги работы после частичного восстановления полетов.

Крупнейший украинский авиаперевозчик - компания «Международные Авиалинии Украины» (МАУ) за январь-июнь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократила пассажиропоток в 4 раза – до 1 млн пассажиров.

Об этом сообщил президент авиакомпании Евгений Дыхне на своей странице в Facebook.

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«За первое полугодие мы перевезли около одного миллиона, в то время как в прошлом году отметка достигала около четырех миллионов. Это означает, что авиации приходится начинать почти с нуля, и только один интерес и устойчивость сотрудников стоят искреннего уважения», - написал он.

Итоги работы

Дыхне подвел предварительные итоги работы после частичного восстановления полетов.

«Начиная с середины июня и до середины августа мы выполнили около 1238 регулярных и чартерных рейсов, из которых 86% отправилось по расписанию. Перевезли около 113 345 пассажиров и 390185 кг груза и почты», - написал он.

Сокращение пассажиропотока

Ранее президент МАУ Евгений Дыхне заявлял, что МАУ ожидает сокращения пассажиропотока по итогам 2020 года на 46% – до 1,9 млн пассажиров.

Что такое МАУ

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» основана в 1992 году. Осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь».

Авиарейсы МАУ

Авиакомпания МАУ анонсировала летнее расширение направлений в связи с ослаблением некоторыми странами режима пересечения границы для украинцев, которые путешествуют в туристических целях.

4 августа 2020 года МАУ отменила часть рейсов до конца августа.

24 июля МАУ отменила часть запланированных на август рейсов

19 августа 2020 года МАУ заявила о пересмотре программы полетов до 14 сентября.

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Автор: Елена Коваленко