МАУ за полгода сократила пассажиропоток в 4 раза
Крупнейший украинский авиаперевозчик - компания «Международные Авиалинии Украины» (МАУ) за январь-июнь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократила пассажиропоток в 4 раза – до 1 млн пассажиров.
Об этом сообщил президент авиакомпании Евгений Дыхне на своей странице в Facebook.
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«За первое полугодие мы перевезли около одного миллиона, в то время как в прошлом году отметка достигала около четырех миллионов. Это означает, что авиации приходится начинать почти с нуля, и только один интерес и устойчивость сотрудников стоят искреннего уважения», - написал он.
Итоги работы
Дыхне подвел предварительные итоги работы после частичного восстановления полетов.
«Начиная с середины июня и до середины августа мы выполнили около 1238 регулярных и чартерных рейсов, из которых 86% отправилось по расписанию. Перевезли около 113 345 пассажиров и 390185 кг груза и почты», - написал он.
Сокращение пассажиропотока
Ранее президент МАУ Евгений Дыхне заявлял, что МАУ ожидает сокращения пассажиропотока по итогам 2020 года на 46% – до 1,9 млн пассажиров.
Что такое МАУ
Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» основана в 1992 году. Осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь».
Авиарейсы МАУ
- Авиакомпания МАУ анонсировала летнее расширение направлений в связи с ослаблением некоторыми странами режима пересечения границы для украинцев, которые путешествуют в туристических целях.
- 4 августа 2020 года МАУ отменила часть рейсов до конца августа.
- 24 июля МАУ отменила часть запланированных на август рейсов
- 19 августа 2020 года МАУ заявила о пересмотре программы полетов до 14 сентября.
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