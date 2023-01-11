На сегодня в США были запланированы около 21 500 авиарейсов.

В США в результате сбоя в работе в компьютерной системы Федерального управления авиации (FAA) возникли масштабные проблемы с выполнением авиарейсов.

Как сообщает News.sky.com, все исходящие рейсы были остановлены до 9:00 по восточному времени (14:00 по Гринвичу), поскольку FAA работало над восстановлением своей системы уведомлений о воздушных миссиях (NOTAM), которая предупреждает пилотов о потенциальных опасностях на маршруте полета.

По данным системы отслеживания полетов FlightAware.com, сегодня было задержано около 2512 рейсов внутри США, в США или из них, а 141 рейс был отменен. Большинство задержек было сосредоточено на восточном побережье.

Видео дня

По данным международной консалтинговой компании Cirium, на сегодня в США были запланированы около 21 500 авиарейсов.

США и отмена полетов:

23 декабря американцев предупредили о "взрывном циклоне", с сильным похолоданием и снежным штормом. По данным NWS, арктический взрыв должен был понизить температуру до опасного уровня на большей части территории страны и самая снежная часть шторма выпадала на рождественские выходные.

25 декабря 2022 года на фоне резкого похолодания в США, сайт отслеживания полетов FlightAware сообщил об отмене более 8 тыс. рейсов и задержке более 25 тыс. авиарейсов.

Вас также могут заинтересовать новости: