Из-за обильных снегопадов на Рождество более миллиона американцев остались без электричества

В США в результате непогоды погибли не менее 19 человек, еще более миллиона человек остались без электричества.

Как сообщает ВВС, среди жертв зимнего шторма погибшие в ДТП люди, поскольку ситуация на дорогах значительно усложнилась из-за практически нулевой видимости.

Национальная метеорологическая служба США (NWS) предупредила, что ледяной ветер, идущий с Северного полюса, распространится на восток страны. Рекордные морозы и снежная буря могут затронуть более 200 млн американцев, живущих от канадской до мексиканской границ.

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В ряде штатов введен режим чрезвычайной ситуации. NWS отметила, что это первое на столько масштабное наступление холодов за всю историю наблюдений - во власти "взрывного шторма" оказалась почти все штаты.

Сайт отслеживания полетов FlightAware сообщил об отмене более 8 тыс. рейсов и задержке более 25 тыс. авиарейсов.

По прогнозам синоптиков, это Рождество может стать самым холодным в США за последние 30 лет.

Кроме того, этот погодный апокалипсис распространился также на территорию Канады. Там сильные морозы привели к отключению электричества в домах сотен тысяч жителей страны.

"Взрывной шторм" в США

23 декабря американцев предупредили о "взрывном циклоне", с сильным похолоданием и снежным штормом. По данным NWS, арктический взрыв понизит температуру до опасного уровня на большей части территории страны и самая снежная часть шторма выпадет на рождественские выходные.

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