В течение первого квартала 2024 года украинцы приобрели около 4,2 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая.
Как сообщает "Укравтопром", по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на авто китайского производства увеличился на 75%.
Из этого количества:
- новых - почти 3 тыс. авто (+114%);
- подержанных - около 1,2 тыс. авто (+21%).
Таким образом в первом квартале автомобили китайского происхождения охватили 18% рынка новых легковушек. А в сегменте подержанных авто, которые впервые регистрировались в Украине, доля этих авто составила 2%.
Отмечается, что абсолютным большинством легковушек из КНР были электромобили - 85%.
Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения
- Volkswagen iD.4 - 750 авто;
- Honda eNS1 - 255;
- BYD Song Plus - 227;
- Nissan Ariya - 189;
- Geely Atlas Pro - 164.
Топ-5 подержанных легковушек из Китая
- Volkswagen iD.4 - 350 авто;
- Nissan Ariya - 103;
- Honda eNS1 - 99;
- Toyota bZ4X - 70;
- Volkswagen ID.6 - 48.
Украинский рынок авто - последние новости
11 апреля стало известно, что в первом квартале 2024 года автопарк Украины был пополнен на более 4,7 тысячи гибридными легковыми авто, что на 59% больше, чем в прошлом году.
12 апреля сообщалось, что по итогам І квартала этого года Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области стали крупнейшими региональными рынками новых легковых авто в Украине.