Самые популярные модели привел "Укравтопром".

В течение первого квартала 2024 года украинцы приобрели около 4,2 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая.

Как сообщает "Укравтопром", по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на авто китайского производства увеличился на 75%.

Из этого количества:

новых - почти 3 тыс. авто (+114%);

подержанных - около 1,2 тыс. авто (+21%).

Таким образом в первом квартале автомобили китайского происхождения охватили 18% рынка новых легковушек. А в сегменте подержанных авто, которые впервые регистрировались в Украине, доля этих авто составила 2%.

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Отмечается, что абсолютным большинством легковушек из КНР были электромобили - 85%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения

Volkswagen iD.4 - 750 авто; Honda eNS1 - 255; BYD Song Plus - 227; Nissan Ariya - 189; Geely Atlas Pro - 164.

Топ-5 подержанных легковушек из Китая

Volkswagen iD.4 - 350 авто; Nissan Ariya - 103; Honda eNS1 - 99; Toyota bZ4X - 70; Volkswagen ID.6 - 48.

Украинский рынок авто - последние новости

11 апреля стало известно, что в первом квартале 2024 года автопарк Украины был пополнен на более 4,7 тысячи гибридными легковыми авто, что на 59% больше, чем в прошлом году.

12 апреля сообщалось, что по итогам І квартала этого года Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области стали крупнейшими региональными рынками новых легковых авто в Украине.

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