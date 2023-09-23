Lufthansa удвоит сеть маршрутов самых больших самолетов в мире из Германии.

В летнем расписании 2024 года авиакомпания Lufthansa намерена более чем в два раза расширить сеть маршрутов авиалайнеров-гигантов Airbus A380 из Германии.

Как сообщает Avianews, в 2024 году Lufthansa впервые полетит на авиалайнерах-гигантах по новым для них маршрутам — из Мюнхена в столицу США Вашингтон и столицу Индии Дели.

Таким образом, летом 2024 года по сравнению с летом 2023 года маршрутная сеть A380 Lufthansa увеличится с двух до пяти направлений.

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До конца 2023 года авиакомпания намерена вернуть в небо четыре самолета-гиганта. К лету 2024 года их число в парке Lufthansa увеличится до шести единиц, а к 2025 году — до восьми машин.

Сейчас спрос на путешествия в Германии вернулся на докризисный уровень, и Lufthansa начала постепенно возвращать авиалайнеры-гиганты в небо.

Lufthansa и A380

Летом 2023 года немецкий авиаперевозчик впервые вернул A380 на свои рейсы после 3-летнего простоя. Он был связан с пандемией COVID-19 и падением спроса на перелеты.

Авиакомпания возобновила рейсы из Мюнхена в Бостон и Нью-Йорк. В октябре немецкие A380 полетят из Мюнхена в Лос-Анджелес.

В июле 2022 года Lufthansa понизили в классе по качеству обслуживания.

Airbus A380 являются самыми большими пассажирскими самолетами в мире, однако именно гигантские размеры и погубили перспективы данных машин в новых реалиях. Для нужной тяги Airbus ставил на A380 четыре двигателя, и авиалайнеры стали проигрывать по себестоимости перевозки более современным самолетам с двумя двигателями. Из-за этого авиакомпании начали списывать и разбирать на запчасти 2-этажные авиалайнеры после 10 лет полетов, хотя они могли летать 30 лет.

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