Региональные комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций в каждой области самостоятельно будут принимать решения относительно карантинных ограничений на автотранспорте и железной дороге.

В регионах Украины с "красным" уровнем эпидемической опасности изменен порядок работы транспорта.

Читайте такжеМинздрав внес в "красную" зону карантина еще один регионОб этом сообщает министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

"Теперь региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в каждой области самостоятельно будут принимать решения относительно карантинных ограничений на автотранспорте и железной дороге в регионах "красной" зоны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по решениям комиссий будут запрещаться регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом.

Исключения составляют

транзитные перевозки;

перевозка легковыми автомобилями, где количество пассажиров, включая водителя, не более 5-ти человек без учета детей в возрасте до 14 лет;

перевозки служебным/арендованным автотранспортом предприятий, учреждений в пределах количества мест для сидения и исключительно по маршрутам движения, о которых проинформированы не менее чем за 2 дня органы Нацполіції;

перевозка пассажиров автотранспортом в международном сообщении при наличии подтвержденного отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, проведенного не более чем за 48 часов.

Также по отдельному решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будет запрещаться посадка пассажиров в автомобильный или железнодорожный транспорт межобластного сообщения, кроме специальных железнодорожных рейсов.

Какие области оказались в "красной зоне"

По состоянию на сегодня, 22 марта, в красной зоне уже восемь регионов: город Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

В оранжевой зоне - Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

Что запрещено в регионах "красной зоны"

Перевозки пассажиров на автобусных маршрутах, в трамваях и троллейбусах в количестве более 50 процентов мест для сидения;

Прием посетителей барами, ресторанами, кафе и тому подобным, кроме адресной доставки и заказов на вынос;

Ограничена работа ресторанов в гостиницах;

Запрещена работа торгово-развлекательных и детско-развлекательных центров;

Запрещена деятельность непродовольственных рынков/ павильонов и ярмарок;

Запрещена работа учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий, бассейнов, спортивных мероприятий. Запрет не касается официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план спортивных мероприятий Украины и матчей командных игровых видов спорта, профессиональных спортивных клубов. Они могут проводиться без зрителей.

Ученики всех учебных заведений области, кроме садиков, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов после каникул будут учиться дистанционно;

Ограничено посещение посторонними лицами учреждений и учреждений социальной защиты, в которых проживают/находятся люди пожилого возраста, и другие лица нуждающиеся в особом уходе; учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги людям, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах. Исключение - учреждения и учреждения, которые предоставляют социальные услуги экстренно.

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Автор: Павел Степанец