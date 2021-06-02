С начала 2021 года, согласно декларации, Лещенко получил 1,788 миллиона гривень гонораров, из них 1,66 миллиона гривень были получены от АО "Укрзализныця".

Член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко может уйти с должности, так как у него 20 июня заканчивается контракт с "УЗ".

Об этом рассказал сам бывший нардеп, отвечая на вопрос своих подписчиков.

"Сергей, освобождай место в "УЗ", - призвал Лещенко один из зрителей.

"Не переживайте, контракт заканчивается 20 июня, то есть через 20 дней, поэтому это случится в соответствии с положениями, которые записаны в контракте", - ответил на это Лещенко.

Как долго Лещенко работает в Укразализныце и сколько получает

Кабинет министров 18 декабря 2019 года назначил бывшего народного депутата Сергея Лещенко членом наблюдательного совета акционерного общества "Украинская железная дорога".

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23 января 2020 года Наблюдательный совет акционерной компании "Укрзализныця" решил образовать Комитет по вопросам комплаенса и антикоррупции, который возглавил Лещенко.

С начала 2021 года, согласно декларации, Лещенко получил 1,788 миллиона гривень гонораров, из них 1,66 миллиона гривень были получены от АО "Укрзализныця".

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Автор: Денис Прядко