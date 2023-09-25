Производство текущего G-класса закончится в первом квартале 2024 года.

Корпорация Mercedes-Benz отправит легендарную модель внедорожника "Гелендваген" G-класса на пенсию, прекратив его выпуск.

Как сообщает издание Business Insider Germany, ссылаясь на внутреннюю документацию Mercedes-Benz, производство текущего G-класса закончится в первом квартале 2024 года. При этом, новое поколение легендарного внедорожника G-Class должно стать более технологичным.

Как сообщает издание, новый внедорожник получит тщательно проработанный с точки зрения аэродинамики дизайн и новые, более экономичные силовые установки.

Видео дня

Электромобиль также будет в линейке G-Class-его включат в суббренд EQ, созданный специально для полностью электрических моделей Mercedes-Benz.

При этом, когда именно выйдет новая серия еще неизвестно.

Mercedes-Benz-последние новости

Еще в июле 2021 года Mercedes выпустил электрокар с рекордным запасом хода. Планировалось, что с 2022 года компания начнет продавать полностью электрическую модель в каждом модельном ряду, а с 2025 года каждая проданная модель будет предлагаться с чисто электрической версией.

Автопроизводитель Mercedes-Benz использует службу Microsoft Azure OpenAI для интеграции ChatGPT в голосового помощника в своих автомобилях.

В июне 2023 года стало известно о том, что Mercedes-Benz обнаружил в своих авто серьезный дефект. Известно, что будут отозваны модели серий ML, GL (BR 164) и R-Class (BR 251), выпущенные в период с 2004 по 2015 год.

Вас также могут заинтересовать новости