Отмечается, что технические работы запланированы с 08:00 до 14:00 21 ноября.

Пункт пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" на границе с Молдовой временно остановит работу. В четверг, 21 ноября, не буду проводиться пропускные операции из-за отключений света.

"С 08:00 до 14:00 запланировано проведение технических работ, из-за чего в пункте пропуска "Паланка – Маяки-Удобное" будет отключено электропитание", – говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы.

Пограничники просят учесть эту информацию и выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы с Молдовой.

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Ситуация в энергетике в Одесской области - последние новости

В Украине ввели графики отключений света после росийской массированной ракетной атаки. Самая тяжелая ситуация в Одесской области и Одессе, где жители города провели без электричества более двух суток.

При этом народный депутат от фракции "Слуга Народа", член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк рассказал, что Одесский регион дефицитный, а электроэнергия поступает от Южно-Украинской атомной электростанции и враг это знает.

По его словам, 17 ноября россияне прицельно били по подстанциям "Укрэнерго", которые доставляют эту электроэнергию одесситам. Только в подстанцию в Усатово прилетело семь российских ракет.

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