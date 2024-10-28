Отмечается, что неудобства возникнут 2 ноября с 09:00 до 21:00.

Один из пунктов пропуска на границе с Молдовой не будет проводить таможенный контроль граждан и транспорта 2 ноября. Речь идет о пункте пропуска "Росошаны-Бричень".

В Государственной таможенной службе Украины отметили, что ориентировочно таможенный контроль граждан и таможенное оформление транспортных средств будут приостановлены с 09:00 до 21:00. Причина остановки работы пункта пропуска заключается в отсутствии света из-за работ по налаживанию сетей электроснабжения.

"По информации Службы восстановления и развития инфраструктуры в Черновицкой области, 2 ноября временно будет отсутствовать электроснабжение в пункте пропуска "Россошаны-Бричень" на украинско-молдавской границе из-за работ по налаживанию сетей электроснабжения. ... Просим учесть данную информацию при планировании пересечения границы", – говорится в сообщении.

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Стоит отметить, что в пограничном мосту через реку Днестр, в пределах пункта пропуска "Могилев-Подольский – Отач" продлили срок проведения ремонтных работ на 14 суток – ориентировочно, до 4 ноября.

"Во время ремонта может быть частично ограничено движение транспорта через пограничный мост. Просим граждан и перевозчиков учесть данную информацию при планировании пересечения границы в этом направлении", – указано в сообщении.

Пропуск через границу Укрианы - последние новости

2 ноября пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией временно приостанавливал пропускные операции из-за удара России по Украине.

Позже начальник Одесской ОГА Олег Кипер заявил, что на рассвете враг атаковал Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками. Целью россиян была припортовая и пограничная инфраструктура.

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