Следующий шаг - внесение проекта на рассмотрение Совета ЕС и его окончательное одобрение.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий ожидает подписания Соглашения об Общем авиационном пространстве (ОАП) между Украиной и ЕС во второй половине июня.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

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«Процесс подготовки к подписанию Соглашения об Общем авиационном пространстве с ЕС продолжается. Как для нас, так и для европейской стороны скорейшее заключение этого Соглашения является одной из главных общих задач на сегодня. Рассчитываем на его подписание уже во второй половине июня», - приводятся в сообщении слова министра.

Криклий также сообщил, что Еврокомиссия одобрила обновленный проект решения Совета ЕС о подписании Соглашения об Общем авиационном пространстве между Украиной, Европейским Союзом и его государствами-членами. Следующий шаг - внесение проекта на рассмотрение Совета ЕС и его окончательное одобрение.

По словам министра, подписание Соглашения об Общем авиационном пространстве с ЕС позволит приблизить украинских авиаперевозчиков к европейским, снять монополию на отдельные маршруты, установленные двусторонними договорами, и облегчить открытие новых.

«Подписывая Соглашение об ОАП, мы берем на себя обязательства привести в соответствие с европейскими стандартами украинское законодательство в сфере безопасности полетов, организации воздушного движения и защиты окружающей среды. В будущем как украинская, так и европейская сторона будут иметь неограниченные коммерческие права на полеты внутри Украины и между Украиной и ЕС. Это позволит не только существенно повысить конкуренцию на рынке, но и будет способствовать снижению цен на билеты», - пояснил Криклий.

Также отмечается, что заключение Соглашения будет способствовать более быстрому восстановлению рынка авиаперевозок после коронакризиса и развитию внутренних авианаправлений.

Что этому предшествовало

Европарламент выразил поддержку планам подписания в кратчайшие возможные сроки соглашения между Украиной и ЕС об Общем авиационном пространстве.

По словам главы Представительства ЕС в Украине Матти Маасикаса, Украина и Европейский Союз подпишут Соглашение в ближайшее время.

Киев в течение нескольких лет ведет переговоры с ЕС об общем авиапространстве, которое позволило бы украинским и европейским авиакомпаниям свободно работать на пространстве Евросоюза и Украины.

Ранее подписание соглашения было невозможно из-за спора между Великобританией и Испанией относительно Гибралтара, и Украина не имела права самостоятельно принимать любые односторонние решения по данному вопросу.

31 января 2020 года Великобритания вышла из состава Евросоюза, что открыло путь к переговорам о подписании соглашения с ЕС об «открытом небе».

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Автор: Екатерина Жирий