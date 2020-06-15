Зеленский поручил закупить электропоезда с кондиционерами

Президент поставил соответствующее задание министру инфраструктуры.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру инфраструктуры Владиславу Криклию закупить электропоезда с хорошей системой кондиционирования и вентиляции, чтобы снизить риск заболеваемости COVID-19.

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Как передает пресс-служба Офиса президента, об этом он сообщил на традиционном селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса.

"Президент поставил задачу министру инфраструктуры Владиславу Криклию закупить электропоезда, которые будут иметь хорошую систему кондиционирования и вентиляции, чтобы уменьшить риски инфицирования", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Украине на утро 15 июня зарегистрировано 31 тысяча 810 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 901 летальных, 14 тысяч 253 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 656 новых случаев заболевания.

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