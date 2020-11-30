Владельцы Tesla смогут наблюдать за состоянием своих авто и окружающей обстановкой в режиме реального времени.

Компания Tesla планирует предоставить своим клиентам удаленный доступ к видеокамерам электрокаров, оснащенных системой Autopilot. Владельцы Tesla смогут наблюдать за состоянием своих авто и окружающей обстановкой в режиме реального времени.

Система помощи водителю в управлении автомобилем Tesla Autopilot может не только контролировать дорожную ситуацию, но и следить за обстановкой вокруг авто, пока внутри никого нет. Об этом сообщает Electrek.co.

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Инженеры Tesla даже разработали специальный «режим часового» (Sentry Mode), который автоматически включает камеры автопилота, когда к автомобилю кто-то приближается.

Уже в следующем обновлении ПО электрокаров Tesla компания может добавить функцию трансляции видео с камер Autopilot на гаджеты владельцев авто в режиме реального времени.

Сейчас владельцы электрокаров Tesla могут следить за состоянием своих авто через фирменное мобильное приложение. К примеру, дистанционно можно управлять дверными замками, окнами, запустить электромотор, открыть зарядный порт и т. д.

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Автор: УНИАН