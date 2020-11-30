Компания Tesla планирует предоставить своим клиентам удаленный доступ к видеокамерам электрокаров, оснащенных системой Autopilot. Владельцы Tesla смогут наблюдать за состоянием своих авто и окружающей обстановкой в режиме реального времени.
Система помощи водителю в управлении автомобилем Tesla Autopilot может не только контролировать дорожную ситуацию, но и следить за обстановкой вокруг авто, пока внутри никого нет. Об этом сообщает Electrek.co.
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Инженеры Tesla даже разработали специальный «режим часового» (Sentry Mode), который автоматически включает камеры автопилота, когда к автомобилю кто-то приближается.
Уже в следующем обновлении ПО электрокаров Tesla компания может добавить функцию трансляции видео с камер Autopilot на гаджеты владельцев авто в режиме реального времени.
Сейчас владельцы электрокаров Tesla могут следить за состоянием своих авто через фирменное мобильное приложение. К примеру, дистанционно можно управлять дверными замками, окнами, запустить электромотор, открыть зарядный порт
Как менялась позиция в рейтинге
- По состоянию на 1 июля 2020 года, Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией мира.
- В июле 2020 года Маск занял седьмое место в рейтинге самых богатых людей планеты. По версии Bloomberg, Маск обошел в рейтинге инвестора Уоррена Баффета.
- 21 июля 2020 года Маск впервые вошел в пятерку самых богатых людей планеты.
- 18 августа 2020 года Илон Маск вошел в четверку богатейших людей мира.
- 9 сентября 2020 года из-за обвала акций Илон Маск за один день потерял $16,3 миллиарда.
- 17 ноября 2020 года на фоне включения Tesla в S&P 500 акции компании стремительно пошли вверх.
- 19 ноября, стоимость акций Tesla поднялась до $508,61.
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