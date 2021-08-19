Демонстрация новинки состоялась на конференции Baidu World 2021.

Китайская корпорация Baidu создала гибрид робота и электромобиля.

Электромобиль рассчитан на двух пассажиров, имеет выдвижные двери, большой дисплей в салоне и панель управления. Об этом сообщает South China Morning Post.

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Демонстрация новинки состоялась на конференции Baidu World 2021.

Электромобиль управляется искусственным интеллектом. Технология с помощью голосового управления анализирует и прогнозирует команды водителя.

Для ее передвижения электромобиля не требуется участие человека.

"Автомобиль будет эквивалентен роботу", — заметил генеральный директор Baidu Робин Ли.

На разработку электрокара с искусственным интеллектом корпорации потребовалось восемь лет.

Электромобили в Украине:

По данным Федерации автопрома Украины, количество регистраций электрокаров в первом полугодии 2021 года по сравнению с первым полугодием 2020 года, выросло на 5% - до 3 тыс. 550 автомобилей.

Под регистрациями имеется в виду количество первичных регистраций и регистраций легковых электрических автомобилей, привезенных из-за границы по удостоверению таможни или ГТД. Не вошли в статистику перерегистрации и временные регистрации.

Продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в январе-мае 2021 года, по сравнению аналогичным периодом 2020 года, увеличились на 12% – до более 3 тыс. единиц.

Автор: Елена Коваленко