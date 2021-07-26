Уникальный материал был создан немецкими учеными — он обладает рядом полезных свойств.

В американском штате Индиана начнут тестировать современную технологию зарядки электромобилей — от дороги, по которой они будут ехать.

Об этом сообщает Autoblog.

Проект будет реализован властями Индианы и университетом Пердью при помощи немецкой компании Magment.

Фирма является производителем одноименного строительного вещества — магнитного цемента. Согласно информации на сайте разработчиков, магмент обладает целым рядом полезных свойств:

рекордной эффективностью беспроводной передачи энергии до 95%;

всепогодностью и высокой теплопроводностью;

требует стандартных затрат на установку на дорогах;

обеспечивает универсальную зарядку для различных типов электрокаров.

Читайте такжеВ Израиле создали батарею для электромобилей со сверхбыстрой зарядкойПроект будет реализован в три этапа. Первый будет проходить в лабораторных условиях: к концу лета исследователи начнут испытания, чтобы установить пригодность магнитного цемента для использования на дорогах.

На втором этапе планируется построить порядка 1,5 км дороги, на котором протестируют электромобили мощностью 200 киловатт и выше.

И напоследок, в случае получения успешных результатов, из магмента создадут участок одной из дорог общего пользования в Индиане.

Напомним, ранее в этом году в Украине приняли Национальную транспортную стратегию-2030, которая предусматривает создание национальной сети скоростных зарядных станций для электромобилей и стимулирование развития производства таких авто в стране

Автор: Станислав Кожемякин