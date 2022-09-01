Ранее Власти Китая предостерегали корпорацию от работы с подсанкционными компаниями из Росси

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину китайская компания Weichai Power приостановила поставки газовых двигателей для грузовых автомобилей "КамАЗ".

Об этом сообщает российское издание "Известия".

Двигатели Weichai устанавливали на тягачи поколения К4, работающие на сжиженном, или компримированном природном газе. В частности, на тягач КамАЗ-5490, производство которого запустили только в феврале 2020 года.

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Китайскими моторами также комплектовали самосвалы на метане, эти двигатели устанавливались и на работающие на метане автобусы НефАЗ.

"КамАЗ" в условиях санкций также рассматривал возможность установки дизельных Weichai на свою грузовую технику поколения К3. Представитель "КамАЗа" Олег Афанасьев подтвердил, что производство грузовика 5490 на СПГ действительно завершится в этому году — эта модель относится к поколению К4.

Ранее власти Китая предостерегали корпорацию от работы с подсанкционными компаниями из России.

Ситуация с запчастями:

В марте 2022 года "КамАЗ" столкнулся с дефицитом запчастей после новых санкций против России.

Санкции против России в связи с вторжением в Украину были введены одновременно рядом стран мира. Кроме того, работать в РФ отказались десятки известных компаний.

Гендиректор компании Дмитрий Леонов заявил о том, что заводы КамАЗ из-за дефицита импортных запчастей не смогут выпускать автомобили и шасси с американскими двигателями Cummins, немецкой коробкой передач ZF и топливной аппаратурой Bosch. Также сообщалось, что в связи с этим автомобили всего модельного ряда К3 с марта будут производиться преимущественно в комплектациях с российскими аналогами – КПП 154, двигателями КамАЗа, топливной аппаратурой АЗПИ.

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