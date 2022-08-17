Россия на своей территории понесла военные потери.

В Курской области Российской Федерации (граничит с Украиной) подорвался КамАЗ с военными РФ, погиб один военный, а двое - госпитализированы.

Возможная причина подрыва КамАЗа - наезд на противотанковую мину, сообщил Telegram-канал Baza.

По его данным, инцидент произошел во вторник, 16 августа, возле украинской границы.

"…Инцидент произошел вчера в три часа дня между поселком Новый Путь и селом Волфино рядом с границей. В тот же день двоих раненых направили в больницу", - отмечается в сообщении.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля без объявления войны вторглись в Украину. Противники обстреливали военные и гражданские объекты, только в одном Мариуполе погибли десятки тысяч человек.

Примечательно, что в расположенном недалеко от нашей границы российском Белгороде, с территории которого противник не раз запускал ракеты, были слышны "хлопки", горела нефтебаза.

В украинском Минобороны сообщали, что наше государство не несет ответственность за происшествия в РФ.

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