Движение в центре столицы вечером 15 ноября тоже сковано пробками.

Во время воздушной тревоги в Киеве продолжительностью четыре часа на дорогах столицы образовались пробки, которые наблюдаются и сейчас. А таксисты, пользуясь ситуацией, когда движение "красной веткой" метро останавливали, взвинтили цены на поездки.

Видеоодоборку пробок в Киеве публикует Телеграм-канал "Киевский движ". Так, по его информации, проспект Бажана парализован полностью, Северный мост стоит, движение в центре Киева тоже сковано пробками.

Из-за обстрелов РФ было принято решение остановить движение подземки по "красной ветке". Позже, после отбоя тревоги, появилось заявление мэра столицы Кличко, что метро возобновит работу в обычном режиме. На некоторых подземных стациях, где собралось много людей, высадку пассажиров возобновляют постепенно.

Видео дня

Так, из-за скопления людей на станциях метро, которые работали как укрытие, по красной линии поезда метро курсировали от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная", однако высадка пассажиров далее станции "Политехнический институт" не осуществлялась. Зеленая линия метро курсировала от станции "Сырец" до станции "Дружбы народов", а также от "Осокорков" до "Красного хутора". Синяя линия метро курсировала в обычном режиме.

Из-за того, что движение метро было ограничено, на дороги Киева вышло больше таксистов. Поэтому и цены на их услуги мгновенно взлетели до небес. Так, чтобы добраться с правого берега на левый, придется выложить не одну сотню гривень.

Ракетная атака на Киев 15 ноября 2022 года

Днем 15 ноября Российская Федерация нанесла масштабный ракетный удар по Украине. Прилеты зафиксированы во многих городах. В результате попадания в объекты критической инфраструктуры введены аварийные отключения света.

В Киеве в результате удара России погиб один человек. Попадания зафиксированы в Печерском районе города. На месте работают спасатели.

По предварительной информации, в Киеве 15 ноября сбиты четыре российские ракеты.

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