Когда в Украине заработает общественный транспорт: в Минздраве назвали дату

Транспорт поедет только по сценарию "адаптивного карантина" именно в тех регионах, которые будут отвечать определенным критериям.

В Украине ослабления карантинных ограничений в отношении работы наземного общественного транспорта могут начать действовать уже с 22 мая.

Читайте такжеС 22 мая: в Минздраве уточнили, что будет предусматривать второй этап ослабления карантинаТакое предложение подаст Министерство здравоохранения в Кабинет министров. Об этом сегодня, 15 мая, заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает ТСН.

«Дату мы назовем. И дата эта будет 22 мая. Скорее всего, что мы будем подавать правительству на рассмотрение Кабинета министров именно такое предложение о смягчении карантина. Но это не значит, что наступит 22 мая и на территории всей страны одновременно поедет весь общественный транспорт», – сказал он.

По словам Ляшко, транспорт поедет только по сценарию адаптивного карантина именно в тех регионах, которые будут отвечать критериям, разработанным Министерством здравоохранения.

«Их также подадим в Кабинет министров Украины для того, чтобы были утверждены вместе с условиями адаптивного карантина», – добавил Виктор Ляшко.

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам министра здравоохранения, ослабление карантина в Украине может происходить каждые 10 дней.