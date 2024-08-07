Отмечается, что чаще всего украинцы обращают внимание на машины марки Toyota.

Украинцы стали больше покупать автомобилей. Так, в июле в Украине купили около 6,4 тысячи новых легковых авто.

"Укравтопром" отмечает, что из общего количества машин 67% легковушек купили частные клиенты. По сравнению с июлем прошлого года продажи новых авто в частном сегменте увеличились на 17%, а в корпоративном – на 27%.

Самые популярные авто среди украинцев в июле:

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TOYOTA RAV-4 – 302 единицы;

HONDA M-NV – 223;

MAZDA CX5 – 136;

KIA Sportage – 135;

RENAULT Duster - 133.

При этом компании закупили:

RENAULT Duster - 408 единиц;

TOYOTA Hilux – 140;

SKODA Octavia – 106;

MITSUBISHI L200 – 101;

TOYOTA RAV-4 - 85.

Новости авторынка Украины

В Украине вырос спрос на новые автомобили. В июле было зарегистрировано на 20% больше новых легковушек, чем в прошлом году. Если сравнивать с июнем 2024-го, то потребительская активность на автомобильном рынке выросла на 24%. Еще лучшие показатели в этом году были разве что в марте.

Всего в течение июля в Украине зарегистрировали примерно 6,4 тысячи новых легковых авто. Если смотреть на бренды, то здесь лидером осталась Toyota с показателем 1024 новых автомобиля.

Кроме того, большим спросом в прошлом месяце предсказуемо пользовался "француз" Renault Duster. На втором месте оказалась Toyota RAV 4, на третьем – Honda M-NV.

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