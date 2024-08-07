Украинцы стали больше покупать автомобилей. Так, в июле в Украине купили около 6,4 тысячи новых легковых авто.
"Укравтопром" отмечает, что из общего количества машин 67% легковушек купили частные клиенты. По сравнению с июлем прошлого года продажи новых авто в частном сегменте увеличились на 17%, а в корпоративном – на 27%.
Самые популярные авто среди украинцев в июле:
- TOYOTA RAV-4 – 302 единицы;
- HONDA M-NV – 223;
- MAZDA CX5 – 136;
- KIA Sportage – 135;
- RENAULT Duster - 133.
При этом компании закупили:
- RENAULT Duster - 408 единиц;
- TOYOTA Hilux – 140;
- SKODA Octavia – 106;
- MITSUBISHI L200 – 101;
- TOYOTA RAV-4 - 85.
Новости авторынка Украины
В Украине вырос спрос на новые автомобили. В июле было зарегистрировано на 20% больше новых легковушек, чем в прошлом году. Если сравнивать с июнем 2024-го, то потребительская активность на автомобильном рынке выросла на 24%. Еще лучшие показатели в этом году были разве что в марте.
Всего в течение июля в Украине зарегистрировали примерно 6,4 тысячи новых легковых авто. Если смотреть на бренды, то здесь лидером осталась Toyota с показателем 1024 новых автомобиля.
Кроме того, большим спросом в прошлом месяце предсказуемо пользовался "француз" Renault Duster. На втором месте оказалась Toyota RAV 4, на третьем – Honda M-NV.