Toyota стала самым популярным авто среди украинцев в июле / коллаж УНИАН, фото depositphotos.com

Украинцы стали больше покупать автомобилей. Так, в июле в Украине купили около 6,4 тысячи новых легковых авто.

"Укравтопром" отмечает, что из общего количества машин 67% легковушек купили частные клиенты. По сравнению с июлем прошлого года продажи новых авто в частном сегменте увеличились на 17%, а в корпоративном – на 27%.

Самые популярные авто среди украинцев в июле:

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  • TOYOTA RAV-4 – 302 единицы;
  • HONDA M-NV – 223;
  • MAZDA CX5 – 136;
  • KIA Sportage – 135;
  • RENAULT Duster - 133.

При этом компании закупили:

  • RENAULT Duster - 408 единиц;
  • TOYOTA Hilux – 140;
  • SKODA Octavia – 106;
  • MITSUBISHI L200 – 101;
  • TOYOTA RAV-4 - 85.

Новости авторынка Украины 

В Украине вырос спрос на новые автомобили. В июле было зарегистрировано на 20% больше новых легковушек, чем в прошлом году. Если сравнивать с июнем 2024-го, то потребительская активность на автомобильном рынке выросла на 24%. Еще лучшие показатели в этом году были разве что в марте.

Всего в течение июля в Украине зарегистрировали примерно 6,4 тысячи новых легковых авто. Если смотреть на бренды, то здесь лидером осталась Toyota с показателем 1024 новых автомобиля.

Кроме того, большим спросом в прошлом месяце предсказуемо пользовался "француз" Renault Duster. На втором месте оказалась Toyota RAV 4, на третьем – Honda M-NV.

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