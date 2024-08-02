Лидерство на украинском рынке новых автомобилей продолжает удерживать Renault Duster.

Десятка наиболее популярных моделей авто сформировала в июле треть рынка новых легковых автомобилей. Об этом сообщает портал "Укравтопром".

Наибольшим спросом в прошлом месяце предсказуемо пользовался "француз" Renault Duster. На втором месте оказалась Toyota RAV 4, на третьем – Honda M-NV.

Десятка самых популярных легковых авто июля:

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Renault Duster – 541 единица;

541 единица; Toyota RAV 4 – 387;

387; Honda M-NV – 239;

239; Toyota Camry – 180;

180; Mazda CX-5 – 147;

147; Toyota Hilux – 143;

143; Kia Sportage – 141;

141; BYD Song Plus – 134;

134; Volkswagen Touareg – 130;

130; Škoda Octavia – 123.

Рынок авто – в Украине и мире

Ранее эксперты выяснили, какие бренды новых авто пользуются наибольшей популярностью в нашей стране. Как оказалось, лидером в июле стала японская Toyota. Кроме автомобилей этой марки украинцы активно покупали BMW, Renault, Volkswagen и Škoda.

Также, напомним, что недавно западные эксперты назвали десять лучших на их взгляд подержанных авто, которые могут подойти начинающему водителю. В частности, они советуют обратить внимание на Hyundai i10, который несмотря на свои небольшие размеры может похвастаться "роскошью большого автомобиля". Кроме него внимания заслуживают, в частности, Volkswagen Polo и Kia Picanto.

В то же время известный на Западе специалист Мэтт Гудвин советует избегать некоторых моделей подержанных пикапов. Он считает, что потенциальным автовладельцам лучше не покупать китайскую модель Great Wall Steed, а также Isuzu D-Max, Dodge RAM и Ford F-Series.

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