Названы наиболее популярные модели авто в Украине / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Десятка наиболее популярных моделей авто сформировала в июле треть рынка новых легковых автомобилей. Об этом сообщает портал "Укравтопром".

Наибольшим спросом в прошлом месяце предсказуемо пользовался "француз" Renault Duster. На втором месте оказалась Toyota RAV 4, на третьем Honda M-NV.

Десятка самых популярных легковых авто июля:

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  • Renault Duster 541 единица;
  • Toyota RAV 4 387;
  • Honda M-NV 239;
  • Toyota Camry 180;
  • Mazda CX-5 147;
  • Toyota Hilux 143;
  • Kia Sportage – 141;
  • BYD Song Plus 134;
  • Volkswagen Touareg – 130;
  • Škoda Octavia 123.

Рынок авто в Украине и мире

Ранее эксперты выяснили, какие бренды новых авто пользуются наибольшей популярностью в нашей стране. Как оказалось, лидером в июле стала японская Toyota. Кроме автомобилей этой марки украинцы активно покупали BMW, Renault, Volkswagen и Škoda.

Также, напомним, что недавно западные эксперты назвали десять лучших на их взгляд подержанных авто, которые могут подойти начинающему водителю. В частности, они советуют обратить внимание на Hyundai i10, который несмотря на свои небольшие размеры может похвастаться "роскошью большого автомобиля". Кроме него внимания заслуживают, в частности, Volkswagen Polo и Kia Picanto.

В то же время известный на Западе специалист Мэтт Гудвин советует избегать некоторых моделей подержанных пикапов. Он считает, что потенциальным автовладельцам лучше не покупать китайскую модель Great Wall Steed, а также Isuzu D-Max, Dodge RAM и Ford F-Series.

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