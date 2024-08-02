Десятка наиболее популярных моделей авто сформировала в июле треть рынка новых легковых автомобилей. Об этом сообщает портал "Укравтопром".
Наибольшим спросом в прошлом месяце предсказуемо пользовался "француз" Renault Duster. На втором месте оказалась Toyota RAV 4, на третьем – Honda M-NV.
Десятка самых популярных легковых авто июля:
- Renault Duster – 541 единица;
- Toyota RAV 4 – 387;
- Honda M-NV – 239;
- Toyota Camry – 180;
- Mazda CX-5 – 147;
- Toyota Hilux – 143;
- Kia Sportage – 141;
- BYD Song Plus – 134;
- Volkswagen Touareg – 130;
- Škoda Octavia – 123.
Рынок авто – в Украине и мире
Ранее эксперты выяснили, какие бренды новых авто пользуются наибольшей популярностью в нашей стране. Как оказалось, лидером в июле стала японская Toyota. Кроме автомобилей этой марки украинцы активно покупали BMW, Renault, Volkswagen и Škoda.
Также, напомним, что недавно западные эксперты назвали десять лучших на их взгляд подержанных авто, которые могут подойти начинающему водителю. В частности, они советуют обратить внимание на Hyundai i10, который несмотря на свои небольшие размеры может похвастаться "роскошью большого автомобиля". Кроме него внимания заслуживают, в частности, Volkswagen Polo и Kia Picanto.
В то же время известный на Западе специалист Мэтт Гудвин советует избегать некоторых моделей подержанных пикапов. Он считает, что потенциальным автовладельцам лучше не покупать китайскую модель Great Wall Steed, а также Isuzu D-Max, Dodge RAM и Ford F-Series.