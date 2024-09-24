Автомобили этих автопроизводителей могут столкнуться с множеством различных проблем.

Наличие надежной машины - самый важный фактор, определяющий, сможете ли вы свободно передвигаться. Учитывая то, что новые машины не самое дешевое удовольствие, то отличной альтернативой могут стать подержанные авто.

Издание The street пишет, что результаты нового исследования Consumer Reports показывают, что покупателям лучше избегать одного конкретного автопроизводителя и его известных брендов, поскольку им не хватает надежности.

Худшие подержанные автомобили

В рамках исследования Consumer Reports опросил 150 000 владельцев автомобилей 2014-2019 годов выпуска и проверил их на "20 потенциальных проблемных зон".

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Проблемы автомобиля варьируются от мелких, как скрипящие тормоза и потрепанная отделка салона, до серьезных, требующих дорогостоящего ремонта, как негарантийные проблемы с двигателем и трансмиссией.

Согласно результатам Consumer Reports, владельцы автомобилей от автопроизводителя Stellantis утверждают, что они являются одними из самых ненадежных на рынке подержанных авто. Четыре из пяти нижних мест в списке заняли Chrysler, Dodge, Jeep и Ram.

Владельцы 2014 Ram 1500 рассказали Consumer Reports, что у них были проблемы с трансмиссией, системой привода, двигателем, тормозами и силовым оборудованием.

Владельцы популярного Jeep Grand Cherokee 2014 года столкнулись с проблемой трансмиссии, которая потребовала замены, а также с дополнительными проблемами с топливной системой, климатической установкой, подвеской и рулевым управлением.

В то же время владельцы популярного Dodge Durango 2014 года сообщили, что их постигли проблемы с гидротрансформатором в автоматической коробке передач, усилителем руля, утечками масла и тормозами.

Кроме того, владельцы гибрида Chrysler Pacifica 2018 года сообщили, что им пришлось заменить блок батарей минивэна и столкнуться с проблемами в трансмиссии, системе подключаемого электропривода и компонентах зарядки.

Между Dodge и Jeep расположилась Tesla, чьи автомобили Model S и Model X 2014-2019 годов выпуска страдали от множества проблем. К примеру, сообщалось о проблемах с бесключевым доступом и фарами, а также о проблемах, которые требовали замены дорогостоящих компонентов, таких как экран информационно-развлекательной системы и электродвигатели.

Лучшие подержанные авто

На противоположном конце списка в пятерку лучших вошли все японские марки, включая Toyota, Lexus, Mazda, Honda и Acura.

"Такие бренды, как Lexus и Toyota, имеют историю консервативных изменений, постепенно улучшая весь модельный ряд, а не внедряя множество абсолютно новых систем", - отметил старший аналитик по автомобильным данным Consumer Reports Стивен Элек. "Наши данные показывают, что автомобили этих марок надежны, когда они новые, и продолжают оставаться надежными по мере старения".

Ранее УНИАН писал, что эксперты назвали 10 подержанных авто, которые прослужат дольше новых.

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