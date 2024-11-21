Отмечается, что бизнес в октябре резко начал больше покупат машины.

В октябре в Украину ввезли 5,8 тысячи новых легковых авто. При этом самыми популярными машинами стали Toyota RAV4 и Renault Duster.

По информации "Укравтопрома", из этого количества 59% легковых авто купили частные клиенты, а 41% - юридические лица.

В сравнении с октябрем прошлого года продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка уменьшились на 11%, а в корпоративном выросли на 29%.

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Самые популярные новые авто среди частных покупателей:

Toyota RAV-4 – 213 единиц;

Honda M-NV – 154;

Renault Duster - 150;

Suzuki SX4 - 111;

Hyundai Tucson - 109.

В то же время компании отдавали предпочтение:

Renault Duster - 610 единиц;

Peugeot Landtrek – 155;

Skoda Octavia – 68;

Volkswagen Touareg – 59;

Toyota RAV-4 – 56.

Авторынок Украины - последние новости

В прошлом месяце украинский автопарк пополнили 2,1 тысячи новых автомобилей с бензиновыми ДВС - это на 19% меньше, чем в октябре прошлого года. При этом самым популярным новыи авто стал Renault Duster, а среди подержанных - Volkswagen Golf.

Кроме того, украинский автопарк пополнили почти 5,7 тысячи авто с дизельными двигателями - это на 26% меньше по сравнению с прошлым годом. Среди новых дизельных авто лидирует - Renault Duster, а среди подержанных - Renault Mégane.

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