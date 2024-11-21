В октябре в Украину ввезли 5,8 тысячи новых легковых авто. При этом самыми популярными машинами стали Toyota RAV4 и Renault Duster.
По информации "Укравтопрома", из этого количества 59% легковых авто купили частные клиенты, а 41% - юридические лица.
В сравнении с октябрем прошлого года продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка уменьшились на 11%, а в корпоративном выросли на 29%.
Самые популярные новые авто среди частных покупателей:
- Toyota RAV-4 – 213 единиц;
- Honda M-NV – 154;
- Renault Duster - 150;
- Suzuki SX4 - 111;
- Hyundai Tucson - 109.
В то же время компании отдавали предпочтение:
- Renault Duster - 610 единиц;
- Peugeot Landtrek – 155;
- Skoda Octavia – 68;
- Volkswagen Touareg – 59;
- Toyota RAV-4 – 56.
Авторынок Украины - последние новости
В прошлом месяце украинский автопарк пополнили 2,1 тысячи новых автомобилей с бензиновыми ДВС - это на 19% меньше, чем в октябре прошлого года. При этом самым популярным новыи авто стал Renault Duster, а среди подержанных - Volkswagen Golf.
Кроме того, украинский автопарк пополнили почти 5,7 тысячи авто с дизельными двигателями - это на 26% меньше по сравнению с прошлым годом. Среди новых дизельных авто лидирует - Renault Duster, а среди подержанных - Renault Mégane.