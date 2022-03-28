"Укрзализныця" выполнит эвакуационные рейсы из Краматорска на Ужгород, Хмельницкий и Одессу.
Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram.
"Оперативная ситуация сегодня позволяет нашим поездам 45/46, 138/137 и 92/91 доехать до Краматорска", – говорится в сообщении.
Поэтому рейсы на Ужгород, Одессу и Хмельницкий отправятся в 10:00, 15:30, 18:00 соответственно.
Отмечается, что вечером назначен дополнительный эвакуационный рейс из Днепра в Чоп – отправление в 20:00.
Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" продлила маршрут городской электрички "Дарница – Святошин" и запустила в Киеве кольцевой маршрут электрички с фиксированной ценой 15 грн.
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