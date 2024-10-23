Время от времени каждый сталкивается с необходимостью вернуть билет на поезд. Эта задача легче, чем думают многие.

Многие предпочитают путешествовать на поезде, ведь это относительно дешевый и комфортный способ. Порой обстоятельства превыше нас, и поездка может сорваться даже при наличии билетов.

На ум сразу же приходит мысль о том, что нужно сдавать проездные документы. Но, как вернуть билет на поезд? Эта задача проще, чем может показаться.

Как вернуть билет на поезд Укрзалізниці

Если вы покупали билет на поезд в кассе Укрзалізниці, то есть бумажный билет, то и возвращать его нужно там, где покупали. При возврате билета сумма, которую кассир отдаст, будет меньше той, что была уплачена изначально. Комиссия составит 60 гривен.

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Кроме того, возвратная сума зависит еще и от того, когда сдали билет:

за сутки до отправки вернут полную стоимость билета;

за 6 часов – полная стоимость, но если это плацкарт – то 50%;

меньше 6 часов, но более 1 часа – полная стоимость билета, но за плацкарт деньги не вернут.

Стоит отметить, что когда рейс отменяет перевозчик, в данном случае Укрзалізниця, то независимо от того, когда это произошло, пассажиру вернут полную стоимость билета.

Конечно, не все бегут за билетами в кассу. В наш век технологий проездной документ можно купить в Интернете. Купить-то можно, но как вернуть билет на поезд, купленный онлайн...

Что предлагает Укрзалізниця - вернуть билет онлайн

Если же билет покупали онлайн, то тут есть свои нюансы. Кто-то даже скажет, что такой вариант намного проще и удобнее, ведь никуда не надо ходить. Разберемся, как вернуть электронный билет на поезд, купленный на сайте.

В этом случае необходимо зайти на тот же сайт, где покупали проездной документ, и оформить возврат, следуя подсказкам на сайте. Деньги вернутся на карту, с которой проводился платеж, в течении 30 банковских дней.

Если же билет покупали в приложении украинского железнодорожного монополиста, то там тоже есть функция возврата.

Как вернуть билет - Укрзалізниця онлайн:

Выбрать нужный билет. Открыть "меню" на билете. В списке выбрать "Вернуть билет". Подтвердить возвращение билета.

То, какую сумму вернут за билет, как и в случае с бумажными билетами, зависит от того, в какой срок проездной документ возвращен.

Как вернуть билет на поезд в Приват24

ПриватБанк для удобства клиентов добавил в свое приложение функцию покупки билетов на поезд. Но как его вернуть? Мобильный банкинг позволяет это сделать, сидя на диване.

Как вернуть билет в Приват24:

Зайти в личный кабинет. Открыть раздел "Архив ж/д билетов". Выберите нужный проездной документ и нажмите кнопку "Вернут билет".

Деньги за возвращенный билет поступят на карту в течение 2-3 рабочих дней.

Если по каким-то причинам электронный билет не удалось сдать, то его можно распечатать и обратиться в железнодорожную кассу. Билет проверят и объяснят, какие дополнительные шаги нужно сделать для его возврата.

Ранее УНИАН писал, что будет, если включить на телефоне "режим полета".

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