Многие предпочитают путешествовать на поезде, ведь это относительно дешевый и комфортный способ. Порой обстоятельства превыше нас, и поездка может сорваться даже при наличии билетов.
На ум сразу же приходит мысль о том, что нужно сдавать проездные документы. Но, как вернуть билет на поезд? Эта задача проще, чем может показаться.
- Как вернуть билет на поезд Укрзалізниці
- Что предлагает Укрзалізниця - вернуть билет онлайн
- Как вернуть билет на поезд в Приват24
Как вернуть билет на поезд Укрзалізниці
Если вы покупали билет на поезд в кассе Укрзалізниці, то есть бумажный билет, то и возвращать его нужно там, где покупали. При возврате билета сумма, которую кассир отдаст, будет меньше той, что была уплачена изначально. Комиссия составит 60 гривен.
Кроме того, возвратная сума зависит еще и от того, когда сдали билет:
- за сутки до отправки вернут полную стоимость билета;
- за 6 часов – полная стоимость, но если это плацкарт – то 50%;
- меньше 6 часов, но более 1 часа – полная стоимость билета, но за плацкарт деньги не вернут.
Стоит отметить, что когда рейс отменяет перевозчик, в данном случае Укрзалізниця, то независимо от того, когда это произошло, пассажиру вернут полную стоимость билета.
Конечно, не все бегут за билетами в кассу. В наш век технологий проездной документ можно купить в Интернете. Купить-то можно, но как вернуть билет на поезд, купленный онлайн...
Что предлагает Укрзалізниця - вернуть билет онлайн
Если же билет покупали онлайн, то тут есть свои нюансы. Кто-то даже скажет, что такой вариант намного проще и удобнее, ведь никуда не надо ходить. Разберемся, как вернуть электронный билет на поезд, купленный на сайте.
В этом случае необходимо зайти на тот же сайт, где покупали проездной документ, и оформить возврат, следуя подсказкам на сайте. Деньги вернутся на карту, с которой проводился платеж, в течении 30 банковских дней.
Если же билет покупали в приложении украинского железнодорожного монополиста, то там тоже есть функция возврата.
Как вернуть билет - Укрзалізниця онлайн:
- Выбрать нужный билет.
- Открыть "меню" на билете.
- В списке выбрать "Вернуть билет".
- Подтвердить возвращение билета.
То, какую сумму вернут за билет, как и в случае с бумажными билетами, зависит от того, в какой срок проездной документ возвращен.
Как вернуть билет на поезд в Приват24
ПриватБанк для удобства клиентов добавил в свое приложение функцию покупки билетов на поезд. Но как его вернуть? Мобильный банкинг позволяет это сделать, сидя на диване.
Как вернуть билет в Приват24:
- Зайти в личный кабинет.
- Открыть раздел "Архив ж/д билетов".
- Выберите нужный проездной документ и нажмите кнопку "Вернут билет".
Деньги за возвращенный билет поступят на карту в течение 2-3 рабочих дней.
Если по каким-то причинам электронный билет не удалось сдать, то его можно распечатать и обратиться в железнодорожную кассу. Билет проверят и объяснят, какие дополнительные шаги нужно сделать для его возврата.
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