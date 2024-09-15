Важно знать, что делает "режим полета" во время его активации.

В наше время практически все пользуются мобильными телефонами. Независимо от того, смартфон это или обычное кнопочное устройство, "режим полета" в телефоне есть в абсолютном большинстве случаев. Что это за функция и для чего она нужна - расскажем в материале.

"Режим полета" - что это такое

Стоит отметить, что такая функция, кроме телефонов, есть и у ноутбуков и планшетов. Принцип ее работы на всех устройствах одинаковый. Поэтому объяснение, что такое "режим полета" универсальное для мобильной техники всех видов. Благодаря этой функции, которая делает неактивными все радиопередатчики на телефоне, можно одновременно и моментально отключить все подключения беспроводного типа на устройстве. К таким относятся: обычная сотовая связь, Wi-Fi, Bluetooth, а также GPS.

То есть, ответ на вопрос, что делает "режим полета" на практике, следующий: во время его активации нельзя звонить и принимать вызовы на телефоне, переписываться по СМС, а также зайти в интернет или обмениваться данными через Bluetooth.

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Зачем включать "режим полета" в самолете - важно знать

На самолетах установлена высокочувствительная бортовая аппаратура, роботе которой может помешать радиопередатчик телефона. Поэтому, эту функцию нужно активировать в обязательном порядке во время авиаперелетов из-за вопросов безопасности. Каждый пассажир должен знать, зачем включать "режим полета" в самолете, чтобы не навредить работе пилотов и оборудования, что чревато очень плохими последствиями.

Теперь, когда стало понятно, что значит "режим полета" и для чего он нужен, стоит рассказать еще об одном аспекте. Как говорилось ранее, во время его действия все передатчики телефона отключаются. В связи с этим, когда активирован "режим полета", что слышит звонящий - робот сообщит ему, что устройство абонента выключено или же пребывает не в зоне работы сети.

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