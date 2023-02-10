Из-за обесточивания участков есть перебои в пригородном сообщении в Харьковской и Донецкой областях.

В "Укрзализныце" сообщили, что из-за утренней ракетной атаки России на Украину 11 поездов идут с опозданием.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, отклонение поездов от графиков незначительное: 41 поезд из 52 поездов дальнего следования следует по расписанию.

Из-за обесточивания участков есть перебои в пригородном сообщении в Харьковской и Донецкой областях. Киевская кольцевая электричка курсирует по графику.

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Отстают сейчас от расписания такие поезда: №15/16 Ясиня - Харьков (+1 час 29 мин); №21/22 Трускавец - Харьков (+1 час 13 мин); №749/750 Вена - Киев (+1 ч 8 мин); №749/750 Ужгород - Киев (+1 ч 8 мин); №13/14 Солотвино - Киев (+55 мин); №749/750 Киев - Вена (+35 мин); №711/712 Киев - Краматорск (+45 мин); №191/192 Одесса - Краматорск (+25 мин); №91/92 Одесса - Харьков (+17 мин); №113/114 Львов - Харьков (+15 мин); №111/112 Киев - Изюм (+12).

В пресс-службе также сообщили, что 450 пассажиров поезда №712 Киев-Краматорск на станции Полтава-Южная пересажены в спальные вагоны, которые продолжили движение по маршруту под теплотягой. Сейчас задержка поезда составляет 45 минут.

"На вокзалах работают "Пункты" и "Крепости несокрушимости", ситуация контролируемая, есть резервное энергоснабжение. Просим внимательно слушать объявления на вокзалах и станциях и следить за официальными сообщениями", - добавили в УЗ.

В "Укрзализныце" напомнили, что пассажиров, которые из-за форс-мажорных обстоятельств в результате обстрелов и воздушных тревог не успели на свои рейсы, с теми же билетами посадят на следующий рейс по аналогичному направлению.

Удар по Украине 10 февраля

В ночь с 9 на 10 февраля российские оккупанты пытались атаковать украинские города иранскими дронами-камикадзе.

Около 4 утра Россия попыталась нанести удары по ряду городов Украины ракетами. В Харькове захватчики попали в объект критической инфраструктуры, в городе и области зафиксировали 10 взрывов.

Воздушные Силы Вооруженных сил Украины на рассвете сбили пять крылатых ракет "Калибр" и пять дронов Shahed. Всего российские оккупанты выпустили шесть крылатых ракет и семь дронов-камикадзе Shahed-136/131.

По состоянию на 10:00 перевозчик собщал об опоздании 5 поездов.

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